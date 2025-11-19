LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 4,79 Mrd. EURKGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LEG von 95,10 auf 93,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig hält LEG-Aktien für massiv unterbewertet. Den fairen Wert passte er am Donnerstag zwar etwas nach unten an, sieht durch die jüngsten Quartalszahlen die Anlagestory aber untermauert./rob/ag/mis
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
93,60 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
63,60 €
|Abst. Kursziel*:
47,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
64,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,79%
|
Analyst Name:
Simon Stippig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LEG Immobilien
|10:16
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
