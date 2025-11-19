DAX 23.325 +0,7%ESt50 5.584 +0,8%MSCI World 4.272 +0,2%Top 10 Crypto 12,47 +0,1%Nas 22.564 +0,6%Bitcoin 79.586 +0,5%Euro 1,1527 -0,1%Öl 63,96 +0,5%Gold 4.065 -0,3%
LEG Immobilien Aktie

Marktkap. 4,79 Mrd. EUR

KGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111

ISIN DE000LEG1110

Symbol LEGIF

Warburg Research

LEG Immobilien Buy

10:16 Uhr
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
64,20 EUR 0,30 EUR 0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LEG von 95,10 auf 93,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig hält LEG-Aktien für massiv unterbewertet. Den fairen Wert passte er am Donnerstag zwar etwas nach unten an, sieht durch die jüngsten Quartalszahlen die Anlagestory aber untermauert./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
93,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
63,60 €		 Abst. Kursziel*:
47,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
64,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,79%
Analyst Name:
Simon Stippig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

10:16 LEG Immobilien Buy Warburg Research
14.11.25 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 LEG Immobilien Hold Deutsche Bank AG
12.11.25 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu LEG Immobilien

finanzen.net Profitable LEG Immobilien-Investition? MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingebracht MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net LEG Immobilien: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
TraderFox Stocks in Action: LEG Immobilien, Lanxess, AIXTRON, RWE und Brenntag.
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen
dpa-afx ROUNDUP: LEG Immobilien strebt für 2026 Rekordwert für operativen Gewinn an
Dow Jones LEG Immobilien-Aktie höher: Starkes Wachstum dank Integration von Zukauf
finanzen.net MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren angefallen
Dow Jones LEG Immobilien steigert operativen Gewinn deutlich in 9 Monaten
dpa-afx LEG Immobilien strebt für 2026 Rekordwert für operativen Gewinn an
Benzinga Commodities&#39; 2020s Bull Supercycle: Why The Second Leg Is Just Getting Started
NewsBTC Litecoin Readies For Next Leg Higher As LTCBTC Tightens Beneath Range High
Benzinga Bitcoin Likely Has &#39;One More Leg Higher&#39; Before 2026 Bear Market, Trader Says
Novinite Two Massive Kangals Tear Man’s Leg in Bulgarian Village
MotleyFool XPO Speeds Past the Competition Again. AI Could Give It Another Leg Up
NewsBTC Ethereum Supported On Dips — Buyers Build Strength For Next Leg Higher
Benzinga Silver&#39;s $50 Breakout: A Healthy Retest Before The Next Leg Higher
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
