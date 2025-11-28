DAX 23.713 -0,5%ESt50 5.669 +0,0%MSCI World 4.396 -0,1%Top 10 Crypto 11,65 -6,5%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 74.635 -4,3%Euro 1,1617 +0,2%Öl 63,53 +0,5%Gold 4.249 +0,8%
Deutsche Wohnen Aktie

21,55 EUR -0,20 EUR -0,92 %
STU
Marktkap. 8,65 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,17%
WKN A0HN5C

ISIN DE000A0HN5C6

Symbol DWHHF

Deutsche Bank AG

Deutsche Wohnen SE Buy

09:36 Uhr
Deutsche Wohnen SE Buy
Deutsche Wohnen SE
21,55 EUR -0,20 EUR -0,92%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 29 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung für die Vonovia-Tochter auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler setzt in seinem am Montag veröffentlichten Branchenausblick auch 2026 eher auf Unternehmen, die sich auf Gewerbeimmobilien spezialisieren als jene mit Schwerpunkt Wohnimmobilien. Dabei geht er von der prognostizierten Wirtschaftserholung aus sowie steigenden Erwartungen an die Langfristzinsen. Seine Favoriten heißen Merlin, Gecina und CTP./ag/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Wohnen Buy

Unternehmen:
Deutsche Wohnen SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,55 €		 Abst. Kursziel*:
25,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,29%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Wohnen SE

09:36 Deutsche Wohnen Buy Deutsche Bank AG
30.06.25 Deutsche Wohnen Buy Deutsche Bank AG
17.12.24 Deutsche Wohnen Buy Deutsche Bank AG
25.11.24 Deutsche Wohnen Buy Deutsche Bank AG
15.04.24 Deutsche Wohnen Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Wohnen SE

finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX fester
finanzen.net MDAX-Titel Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Wohnen SE von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX klettert letztendlich
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start schwächer
finanzen.net MDAX-Papier Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Deutsche Wohnen SE von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Minus
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Wohnen SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Wohnen SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Wohnen SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Deutsche Wohnen Publishes Preliminary Results for FY 2024
EQS Group EQS-News: Deutsche Wohnen to sell nursing company PFLEGEN & WOHNEN to Hamburg Municipal Holding Company HGV
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Wohnen SE and Vonovia SE agree on conclusion of domination and profit and loss transfer agreement and on the exchange ratio for the compensation and the fixed annual payment
