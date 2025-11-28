Deutsche Wohnen Aktie
Marktkap. 8,65 Mrd. EURDiv. Rendite 0,17%
WKN A0HN5C
ISIN DE000A0HN5C6
Symbol DWHHF
Deutsche Wohnen SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 29 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung für die Vonovia-Tochter auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler setzt in seinem am Montag veröffentlichten Branchenausblick auch 2026 eher auf Unternehmen, die sich auf Gewerbeimmobilien spezialisieren als jene mit Schwerpunkt Wohnimmobilien. Dabei geht er von der prognostizierten Wirtschaftserholung aus sowie steigenden Erwartungen an die Langfristzinsen. Seine Favoriten heißen Merlin, Gecina und CTP./ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Wohnen
Zusammenfassung: Deutsche Wohnen Buy
|Unternehmen:
Deutsche Wohnen SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,55 €
|Abst. Kursziel*:
25,29%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,29%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Wohnen SE
|09:36
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.24
|Deutsche Wohnen Hold
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.24
|Deutsche Wohnen Hold
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.11.22
|Deutsche Wohnen Overweight
|Barclays Capital
|25.11.21
|Deutsche Wohnen Sell
|Warburg Research
|19.11.21
|Deutsche Wohnen Sell
|Warburg Research
|28.09.21
|Deutsche Wohnen Sell
|Warburg Research
|13.11.20
|Deutsche Wohnen Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.20
|Deutsche Wohnen Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.24
|Deutsche Wohnen Hold
|Deutsche Bank AG
|26.07.22
|Deutsche Wohnen Hold
|Deutsche Bank AG
|15.11.21
|Deutsche Wohnen Hold
|Kepler Cheuvreux
|15.11.21
|Deutsche Wohnen Neutral
|UBS AG
|28.10.21
|Deutsche Wohnen Hold
|Kepler Cheuvreux