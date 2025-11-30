DAX 23.440 -1,7%ESt50 5.628 -0,7%MSCI World 4.394 -0,1%Top 10 Crypto 11,51 -7,6%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 73.900 -5,2%Euro 1,1636 +0,4%Öl 63,09 -0,2%Gold 4.252 +0,8%
easyJet Aktie

5,58 EUR -0,12 EUR -2,04 %
STU
5,20 CHF -0,08 CHF -1,44 %
BRX
Marktkap. 4,27 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol EJTTF

UBS AG

easyJet Buy

12:31 Uhr
easyJet Buy
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
5,58 EUR -0,12 EUR -2,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 750 auf 800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Pauschalreisen verändere die Anlagestory der Briten, schrieb Jarrod Castle am Sonntag. Ende der vergangenen Dekade gestartet, habe sich dieser Bereich vom Verlustbringer vor der Corona-Pandemie inzwischen gemausert und bringe dem Unternehmen 2025 mehr als ein Drittel seines Vorsteuergewinns. Castle geht davon aus, dass die Gewinne im Holiday-Geschäft weiter dynamischer sprudeln als im Airline-Bereich./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 22:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Analysen zu easyJet plc

12:31 easyJet Buy UBS AG
08:06 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 easyJet Outperform Bernstein Research
27.11.25 easyJet Overweight Barclays Capital
26.11.25 easyJet Buy UBS AG
mehr Analysen

