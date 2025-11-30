easyJet Aktie
Marktkap. 4,27 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 750 auf 800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Pauschalreisen verändere die Anlagestory der Briten, schrieb Jarrod Castle am Sonntag. Ende der vergangenen Dekade gestartet, habe sich dieser Bereich vom Verlustbringer vor der Corona-Pandemie inzwischen gemausert und bringe dem Unternehmen 2025 mehr als ein Drittel seines Vorsteuergewinns. Castle geht davon aus, dass die Gewinne im Holiday-Geschäft weiter dynamischer sprudeln als im Airline-Bereich./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 22:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: easyJet Buy
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
8,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,57 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,14 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
