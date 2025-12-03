ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Airbus auf 230 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE) nach gesenkten Auslieferungszielen von 235 auf 230 Euro gekappt. Die Einstufung wurde allerdings auf "Buy" belassen. Da das Jahresende bereits stark ausgelastet sei, hätten die gemeldeten Störungen wegen Qualitätsmängel eines Zulieferers Airbus dazu veranlasst, schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) und für den freien Cashflow seien allerdings beibehalten worden./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
