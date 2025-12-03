DAX23.760 +0,2%Est505.704 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 +5,0%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.779 +1,5%Euro1,1662 +0,3%Öl63,21 +1,3%Gold4.206 ±0,0%
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Airbus auf 230 Euro - 'Buy'

03.12.25 10:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
196,26 EUR 4,54 EUR 2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE) nach gesenkten Auslieferungszielen von 235 auf 230 Euro gekappt. Die Einstufung wurde allerdings auf "Buy" belassen. Da das Jahresende bereits stark ausgelastet sei, hätten die gemeldeten Störungen wegen Qualitätsmängel eines Zulieferers Airbus dazu veranlasst, schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) und für den freien Cashflow seien allerdings beibehalten worden./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
11:56Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:36Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
02.12.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
01.12.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11:56Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:36Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
02.12.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
01.12.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

