DAX23.762 +0,2%Est505.704 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +5,0%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.779 +1,5%Euro1,1663 +0,3%Öl63,21 +1,3%Gold4.206 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verhalten freundlich -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Infineon, Novo Nordisk, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Bayer, VW im Fokus
Top News
Erholung setzt sich fort: DAX im Handel zum Mittwoch mit kleinem Plus Erholung setzt sich fort: DAX im Handel zum Mittwoch mit kleinem Plus
Fresenius SE-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt Fresenius SE-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Erholung setzt sich fort: DAX im Handel zum Mittwoch mit kleinem Plus

03.12.25 12:23 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX fester | finanzen.net

Nachdem die DAX-Anleger am Dienstag erst einmal durchatmeten, dürfte sich die positive Tendenz zur Wochenmitte fortsetzen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.761,7 PKT 50,8 PKT 0,21%
Charts|News|Analysen

Der DAX ist mit einem Plus von 0,32 Prozent auf 23.788,82 Zähler in den Mittwoch gestartet und verweilt im Anschluss weitgehend in der Gewinnzone, macht aber keine großen Sprünge.
Nach seinem schwachen Start in den Dezember hatte der DAX die Verluste am Dienstag zwischenzeitlich beinahe wieder ausgemerzt. Letztlich hatte er dann aber etwas Schwung verloren und die Gewinne schmolzen ab.

Wer­bung

An der Wall Street ging es nach dem europäischen Handelsende am Abend aber wieder etwas aufwärts. Auch die Nikkei-Erholung in Japan am Morgen hilft dem DAX. An Chinas Börsen geht es allerdings etwas abwärts.

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Rally bleibt wohl aus

Marktbeobachter hegen indes zunehmend Zweifel an einer DAX-Rally zum Jahresende. Es sei "fraglich, woher die positiven Impulse kommen sollen", schreibt etwa die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). So sei eine Leitzinssenkung in den USA in der kommenden Woche überwiegend schon in den Kursen eingepreist, obwohl es seitens der Notenbank Fed hierfür keine klaren Signale gebe. "Zudem gab es offensichtlich kaum Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und Russland in Moskau, sodass es kaum Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Ukraine-Krieges gibt"

Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

12:30So fliegt es sich in der neuen Swiss-Business-Class im Airbus A350
12:25Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell
12:23Erholung setzt sich fort: DAX im Handel zum Mittwoch mit kleinem Plus
12:11Hi Fly fliegt mit Airbus A330 in Antarktis
12:03DAX Prognose für Mittwoch, 03.12.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
12:01As ChatGPT turns three, Deutsche Bank offers these solutions to Altman’s ‘Code Red’
11:46Gap-Trading zum DAX-Start: Drei starke Ankerpunkte im Live-Trade!
11:46Gap-Trading zum DAX-Start: Drei starke Ankerpunkte im Live-Trade!
mehr