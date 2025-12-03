DAX aktuell

Nachdem die DAX-Anleger am Dienstag erst einmal durchatmeten, dürfte sich die positive Tendenz zur Wochenmitte fortsetzen.

Der DAX ist mit einem Plus von 0,32 Prozent auf 23.788,82 Zähler in den Mittwoch gestartet und verweilt im Anschluss weitgehend in der Gewinnzone, macht aber keine großen Sprünge.

Nach seinem schwachen Start in den Dezember hatte der DAX die Verluste am Dienstag zwischenzeitlich beinahe wieder ausgemerzt. Letztlich hatte er dann aber etwas Schwung verloren und die Gewinne schmolzen ab.

An der Wall Street ging es nach dem europäischen Handelsende am Abend aber wieder etwas aufwärts. Auch die Nikkei-Erholung in Japan am Morgen hilft dem DAX. An Chinas Börsen geht es allerdings etwas abwärts.

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Rally bleibt wohl aus

Marktbeobachter hegen indes zunehmend Zweifel an einer DAX-Rally zum Jahresende. Es sei "fraglich, woher die positiven Impulse kommen sollen", schreibt etwa die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). So sei eine Leitzinssenkung in den USA in der kommenden Woche überwiegend schon in den Kursen eingepreist, obwohl es seitens der Notenbank Fed hierfür keine klaren Signale gebe. "Zudem gab es offensichtlich kaum Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und Russland in Moskau, sodass es kaum Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Ukraine-Krieges gibt"

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires