DAX23.804 +0,4%Est505.719 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +5,2%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.794 +1,5%Euro1,1645 +0,2%Öl63,14 +1,2%Gold4.202 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Märkte in Fernost schließen uneinig -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Infineon, Advantest, SoftBank, Bayer, VW im Fokus
Top News
Analog Devices - Megatrends KI und Robotik sorgen für Schwung! Analog Devices - Megatrends KI und Robotik sorgen für Schwung!
Solana-Dip im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen? Solana-Dip im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zuschlag

Vulcan Energy-Aktie bricht dennoch ein: Deutsches Lithiumprojekt vor Umsetzung - HOCHTIEF profitiert

03.12.25 10:14 Uhr
Deutsches Lithiumprojekt von Vulcan Energy geht an den Start - Aktie knickt trotzdem ein, HOCHTIEF im Aufwind | finanzen.net

HOCHTIEF wird eine wesentliche Rolle bei der Realisierung des Lithiumprojekts von Vulcan Energy im Oberrheingraben spielen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
315,00 EUR 4,40 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vulcan Energy
2,64 EUR -0,77 EUR -22,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zwei Tochtergesellschaften des Bauriesen bekamen den Zuschlag als EPCM-Auftragnehmer für die Lithium-Extraktionsanlage und die zentrale Lithium-Anlage mit einem Gesamtvolumen von 734 Millionen Euro, wie HOCHTIEF in Essen mitteilte.

Wer­bung

Vulcan Energy meldete unterdessen, dass die Finanzierung für die erste Phase des Lithium- und Erneuerbare-Energien-Projekts Lionheart gesichert sei. Mit Unterstützung von Deutschland und der EU sowie mit einem Konsortium aus öffentlichen und privaten Banken wurde ein Gesamtpaket im Volumen von 2,2 Milliarden Euro geschnürt. Die Europäische Investitionsbank sei mit 250 Millionen Euro der wichtigste einzelne Kreditgeber des Projekts, hieß es.

Das Projekt zielt darauf ab, nachhaltiges Lithium für die europäische Batterieindustrie zu produzieren. Der Baubeginn sei für die kommenden Tage geplant, heißt es in der Mitteilung weiter.

Nach Fertigstellung soll die Anlage eine Produktionskapazität von 24.000 Tonnen Lithiumhydroxidmonohydrat haben, ausreichend, um jährlich rund 500.000 Batterien für Elektrofahrzeuge herzustellen.

Wer­bung

Lionheart wird geothermische Wärme nutzen, um Lithium aus salzhaltiger Sole im Untergrund zu gewinnen, was bedeutet, dass das Projekt klimaneutral sein wird. Jährlich werden 275 Gigawattstunden erneuerbare Energie und 560 Gigawattstunden Wärme erzeugt.

Vulcan Energy wird sich überdies über institutionelle Aktienplatzierungen und Bezugsrechtsangebote bis zu 603 Millionen Euro Eigenkapital beschaffen. HOCHTIEF wird dabei für 130 Millionen Euro Vulcan-Aktien erwerben und seine Beteiligung damit wahrscheinlich auf 15,7 Prozent ausbauen.

Während es für HOCHTIEF via XETRA zeitweise um 1,23 Prozent hoch geht auf 313,60 Euro, brechen Vulcan Energy-Aktien um 18,34 Prozent ein auf 2,78 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf HOCHTIEF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HOCHTIEF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HOCHTIEF, nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
28.11.2025HOCHTIEF Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
06.11.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.11.2025HOCHTIEF Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
06.11.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HOCHTIEF AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen