HOCHTIEF-Aktie zieht an: Großen Nuklearauftrag in Großbritannien gesichert

13.10.25 11:18 Uhr
HOCHTIEF-Aktie profitiert: Großen Nuklearauftrag in Großbritannien an Land gezogen | finanzen.net

Der Baukonzern HOCHTIEF hat sich einen großen Nuklearauftrag am britischen Atomkraftwerk Sellafield gesichert.

Der Rahmenvertrag habe ein Volumen von bis zu 595 Millionen britische Pfund (685 Mio Euro), teilte der MDAX-Konzern am Montag in Essen mit. Insgesamt habe Sellafield Ltd Aufträge im Gesamtwert von bis zu 2,9 Milliarden Pfund an HOCHTIEF und zwei weitere Unternehmen vergeben. Der Auftrag habe eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren. Zunächst soll dieser 9 Jahre laufen, mit der Option einer Verlängerung von weiteren 6 Jahren. Die HOCHTIEF-Aktie legte am Vormittag via XETRA zeitweise um 1,70 Prozent zu auf 263,80 Euro.

Der Auftrag umfasst den Angaben zufolge die Planung, das Engineering und die Umsetzung von Infrastrukturarbeiten zur Unterstützung des Kernkraftwerksbetriebs und zur Stilllegung von Anlagen. "Der Abschluss dieser strategischen, langfristigen Partnerschaft unterstreicht die große Erfahrung von HOCHTIEF im Nuklearbereich seit den 1950er Jahren", sagte HOCHTIEF-Chef Juan Santamaria Cases.

Die ehemalige RWE-Tochter ist schon lange im Bau und Rückbau von Atomkraftwerken aktiv. Heute gehört der Essener Traditionskonzern mehrheitlich dem spanischen Infrastrukturkonzern ACS. Der Konzern hatte allein in Deutschland 13 Atomkraftwerke gebaut - und ist nun auch bei ihrem Rückbau aktiv, etwa im hessischen Biblis.

"HOCHTIEF baut sein Portfolio an langfristigen Lieferverträgen mit weltweit bedeutenden Kunden im Nuklear- und Infrastrukturbereich kontinuierlich aus", betonte der HOCHTIEF-Chef Santamaria Cases, der auch ACS-Chef ist.

/mne/err/jha/

ESSEN (dpa-AFX)

