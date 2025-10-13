DAX24.373 +0,5%Est505.568 +0,7%MSCI World4.240 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.406 +0,1%Euro1,1594 -0,2%Öl63,92 +3,0%Gold4.079 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Amazon 906866 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Ottobock BCK222
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX erholt -- Asiens Börsen schließen rot - Nikkei im Feiertag -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Neue UAV-Initiative

Nach Kooperation bei Drohnentechnologie: So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT

13.10.25 11:03 Uhr
Rüstungsaktien im Fokus: HENSOLDT stärkt Drohnengeschäft - so reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT | finanzen.net

Mit einer neuen Partnerschaft stärkt HENSOLDT die Entwicklung unbemannter Flugtechnologien in Deutschland. Anleger reagieren verhalten, doch der Aufrüstungstrend bleibt bestehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
105,40 EUR 0,40 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
75,44 EUR -0,87 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.873,50 EUR -5,00 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• HENSOLDT und AVILUS entwickeln gemeinsame UAV-Systeme "Made in Germany"
• Fokus auf technologische Souveränität und KI-gestützte Sensorik
• Rüstungsaktien mit leichten Schwankungen, Trend bleibt positiv

Wer­bung

HENSOLDT treibt Entwicklung unbemannter Systeme voran

Der deutsche Sensor-Spezialist HENSOLDT hat am Montag eine strategische Partnerschaft mit dem UAV-Entwickler AVILUS bekanntgegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung hochmoderner unbemannter Luftfahrtsysteme (UAV) "Made in Germany". Durch die Kombination der leistungsstarken HENSOLDT-Sensoren mit dem Missionsbetriebssystem "MissMarvin" von AVILUS sollen skalierbare Plattformen entstehen, die sowohl militärische als auch zivile Einsatzszenarien abdecken.

Die Systeme setzen auf multispektrale Sensorik und KI-gestützte Echtzeitverarbeitung, um Objekte zu erkennen, zu klassifizieren und zu verfolgen. Zum Einsatz kommen HD-Wärmebild-, Farb-, SWIR- und Weitwinkelkameras, die gleichzeitig verfügbar und über ein präzises 4-Achsen-Gimbal steuerbar sind. Ergänzt wird das System durch das Abwehrmodul AMPS-M mit integrierten Schutzmechanismen gegen Raketen-, Laser- und Radarbedrohungen sowie das softwaredefinierte X-Band-Radar "PrecISR", das bis zu 1.000 Ziele gleichzeitig erfassen kann.

Laut HENSOLDT stärkt die Kooperation Deutschlands Fähigkeit, eigene UAV-Kompetenzen aufzubauen und Schlüsseltechnologien unabhängig von ausländischen Anbietern zu entwickeln. Erste Demonstrationsprojekte sind bereits in Vorbereitung.

Wer­bung

Technologische Souveränität als strategisches Ziel

Mit der Zusammenarbeit unterstreichen beide Unternehmen ihr Ziel, Deutschlands Rolle in der modernen Verteidigungstechnologie weiter auszubauen. "Gemeinsam setzen wir auf technologische Souveränität und kurze Wege von der Entwicklung bis zur Einsatzreife", erklärte Christina Canitz, Leiterin der Optronics-Division bei HENSOLDT, laut Pressemitteilung.

AVILUS-CEO Ernst Rittinghaus betonte, dass die Systeme gezielt Fähigkeitslücken in Logistik, Aufklärung und Verwundetentransport schließen sollen. Die Partnerschaft steht im Rahmen der HENSOLDT-Strategie, durch "Software Defined Defence" flexible, skalierbare Systeme für zukünftige Einsätze zu schaffen - von der Grenzsicherung bis zum Katastrophenschutz.

Rüstungsaktien weiter stark, aber volatil

An den Börsen geht es für die Rüstungstitel am Montag dennoch abwärts. Während HENSOLDT-Aktien um 0,48 Prozent auf 104,60 Euro nachgeben, notieren Rheinmetall-Papiere zum Wochenbeginn 1,06 Prozent schwächer bei 1.862,00 Euro und RENK-Papiere verlieren 2,01 Prozent auf 74,69 Euro.

Wer­bung

Auf Jahressicht liegen die drei Werte weiter deutlich im Plus: Rheinmetall rund 206 Prozent, RENK über 315 Prozent und HENSOLDT mehr als 200 Prozent. Trotz kurzfristiger Schwankungen gilt der Trend in der Branche als stabil. Die steigende Nachfrage nach Verteidigungstechnologien und neue internationale Aufträge sichern den Rüstungsunternehmen weiterhin volle Auftragsbücher.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HENSOLDT, Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen