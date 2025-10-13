Alibaba-Aktie leichter: Cloud und KI im Fokus - Analysten bleiben trotz Kursrückgang bullish
Alibaba investiert massiv in Cloud- und KI-Technologien, um langfristig zu wachsen. Trotz kurzfristiger Verluste sehen Analysten deutliche Chancen für Anleger.
Werte in diesem Artikel
• Alibaba setzt verstärkt auf KI und Cloud als Wachstumsmotor
• Jefferies-Analyst nennt Aktie "Top Pick für 2026"
• Aktuelles Kursplus von rund 93 Prozent seit Jahresbeginn
Alibaba investiert in Zukunftsfelder
Alibaba treibt seine strategische Neuausrichtung konsequent voran. Der Konzern investiert stark in Cloud-Infrastruktur und Künstliche Intelligenz, um das künftige Wachstum abzusichern. Die Cloud-Sparte zählt dabei zu den wichtigsten Geschäftsfeldern des Unternehmens. Laut aktuellen Einschätzungen wächst Alibaba Cloud dank steigender Nachfrage nach GPU-Chips, KI-Training und individuellen Datenmodellen überdurchschnittlich stark.
Neben dem Cloud-Geschäft baut Alibaba auch sein digitales Ökosystem aus. Dazu zählen KI-gestützte Anwendungen wie Amap, DingTalk und Quark. Diese sollen die Nutzerbindung erhöhen und das Angebot über den klassischen Onlinehandel hinaus erweitern. Zudem verstärkt Alibaba seine internationalen Aktivitäten: Eine neue Partnerschaft mit der NBA soll die digitale Fan-Interaktion in China ausbauen und die Markenreichweite vergrößern.
Analysten bleiben überzeugt - Bewertungen bestätigen Trend
Jefferies und Morgan Stanley halten Alibaba für eines der spannendsten Wachstumsunternehmen im asiatischen Technologiesektor. Beide Institute verweisen auf die starke Position des Konzerns im Cloud- und KI-Geschäft sowie auf die langfristig tragfähige Strategie.
Auch die Marktstimmung fällt entsprechend positiv aus: Laut TipRanks liegen derzeit neun Analystenbewertungen vor - alle mit "Kaufen"-Einstufung. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 210,79 Hongkong-Dollar und signalisiert somit ein klares Aufwärtspotenzial. Denn im Montagshandel in Hongkong steht die Alibaba-Aktie zeitweise bei 160,70 HDK und damit rund 2,84 Prozent unter ihrem Freitagsschluss.
Langfristige Ausrichtung durch Investitionen
Während die hohen Investitionen kurzfristig auf die Profitabilität drücken könnten, gelten sie langfristig als entscheidend für den Ausbau von Marktanteilen und technologischer Führungsposition. Analysten sehen Alibaba daher als gut positioniert, um von der steigenden globalen Nachfrage nach Cloud- und KI-Lösungen zu profitieren.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com, ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images
Analysen zu Alibaba
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Alibaba kaufen
|DZ BANK
|16.05.2019
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|31.01.2019
|Alibaba Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2018
|Alibaba Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2018
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
