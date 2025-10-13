DAX24.347 +0,4%Est505.566 +0,6%MSCI World4.239 ±0,0%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.271 ±-0,0%Euro1,1596 -0,2%Öl63,79 +2,7%Gold4.081 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Amazon 906866 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Ottobock BCK222
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump nach Zolldrohung mit Entspannungssignalen: DAX erholt -- HENSOLDT mit neuer Kooperation bei Drohnentechnologie -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL im Fokus
Top News
Ausblick: Johnson & Johnson gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Johnson & Johnson gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Diese Ratschläge hat Investment-Legende Peter Lynch für Anleger Diese Ratschläge hat Investment-Legende Peter Lynch für Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Zukunft unklar

Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche

13.10.25 12:50 Uhr
NEL ASA-Aktie im Fokus: Kurs fällt trotz neuer Aufträge aus der Schweiz deutlich | finanzen.net

Neue Großaufträge aus der Schweiz sorgten zuletzt für Rückenwind bei NEL ASA. Nun bremsen Branchensorgen und Kursverluste den Optimismus der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
48,12 EUR 0,10 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NEL ASA
0,21 EUR -0,01 EUR -4,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Dritter Großauftrag vom Schweizer Partner H2 Energy sorgte zum Wochenschluss für Kursimpuls
• General Motors stoppt Wasserstoff-Pläne - Belastung für die Branche
• Anleger halten sich zurück

Wer­bung

Wiederholte Aufträge aus der Schweiz stützen das Vertrauen

Nach einem schwachen Jahresverlauf konnte NEL ASA am Freitag mit positiven Nachrichten auf sich aufmerksam machen. Der norwegische Wasserstoffspezialist meldete den dritten Auftrag in Folge vom Schweizer Partner H2 Energy. Dabei handelt es sich um ein MC500-PEM-Elektrolyseur-System mit einer Leistung von 2,5 Megawatt, das in Buchs für die lokale Abfallentsorgung eingesetzt werden soll. Ziel ist es, eine Wasserstoffproduktions- und Tankanlage zur Dekarbonisierung kommunaler Müllfahrzeuge aufzubauen.

Die wiederholten Bestellungen deuten auf eine gefestigte Partnerschaft hin und gelten als Beleg für die Wettbewerbsfähigkeit von NELs PEM-Technologie. Containerisierte Systeme wie das MC500 scheinen an Bedeutung zu gewinnen, da sie eine standardisierte und schnell einsetzbare Lösung für die Wasserstoffproduktion bieten. Besonders in der Schweiz, wo der Übergang zur CO2-Neutralität politisch stark forciert wird, wächst die Nachfrage nach solchen Lösungen.

Gegenwind durch strategischen Rückzüge der Industrie

Während nationale Regierungen weltweit Milliarden in den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur investieren, zeigen sich große Industriekonzerne zunehmend zurückhaltend. Besonders das jüngste Signal von General Motors sorgt für Verunsicherung: Der US-Autobauer hat die Entwicklung seiner nächsten Generation von Wasserstoff-Brennstoffzellen gestoppt. Als Gründe nennt das Unternehmen zu hohe Kosten und eine unzureichende Tankstelleninfrastruktur.

Wer­bung

Diese Entscheidung stellt eine Zäsur für die Wasserstoffmobilität dar und dämpft kurzfristig die Markterwartungen. Für Zulieferer und Technologieanbieter wie NEL ASA bedeutet das zusätzlichen Druck, da die Nachfrage nach Brennstoffzellenlösungen im Verkehrssektor langsamer wächst als erwartet.

Politische Unterstützung als langfristiger Hoffnungsträger

Gleichzeitig bleibt die politische Unterstützung für Wasserstoff weltweit stark. Länder wie Australien, die Niederlande und Indien fördern gezielt den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft mit Milliardenprogrammen. Diese Initiativen sollen Infrastrukturdefizite schließen und die industrielle Nutzung beschleunigen.

Für Unternehmen wie NEL ASA bietet dieser Rückenwind Chancen, sich in einem konsolidierenden Marktumfeld zu behaupten. Ob die staatlichen Investitionen jedoch ausreichen, um die anhaltenden Zweifel der Industrie auszugleichen, bleibt abzuwarten.

Wer­bung

So reagieren Anleger

An der Börse spiegelt sich die widersprüchliche Lage deutlich wider. Während die NEL ASA-Aktie vergangene Woche noch durch die Auftragslage getragen wurde, fällt sie am Montag zeitweise um 6,3 Prozent auf 2,498 NOK. Seit Jahresbeginn ergibt sich somit ein Minus von 6,07 Prozent.

Anleger reagieren damit sensibel auf die gemischten Branchensignale - positive Auftragsmeldungen stehen kurzfristigen Belastungsfaktoren gegenüber.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf General Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf General Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu NEL ASA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
16.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
15.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
01.10.2024NEL ASA BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.11.2024NEL ASA UnderperformJefferies & Company Inc.
18.07.2024NEL ASA SellUBS AG
16.07.2024NEL ASA SellUBS AG
04.03.2024NEL ASA SellUBS AG
28.02.2024NEL ASA SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NEL ASA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen