Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX startet Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- DroneShield, Alibaba, Samsung
Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne
Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI
DroneShield-Aktie trotzdem in Rot: Britische Regierung zertifiziert Abwehrsystem

13.10.25 10:00 Uhr
DroneShield-Aktie unter Druck trotz großer Anerkennung aus London | finanzen.net

DroneShield hat für sein System DroneSentry die Zertifizierung der britischen Sicherheitsbehörde NPSA erhalten. Die Auszeichnung stärkt das Vertrauen in die Technologie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
3,31 EUR -0,07 EUR -1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• DroneSentry von britischer NPSA offiziell anerkannt
• Exklusiver Vertrieb in Großbritannien über BT
• Aktie seit Jahresbeginn über 680 Prozent im Plus

Britische Behörde bescheinigt Qualität von DroneShield

Das australische Unternehmen DroneShield hat am Montag mitgeteilt, dass seine mehrschichtige Abwehrlösung DroneSentry erfolgreich durch die britische National Protective Security Authority (NPSA) geprüft und zertifiziert wurde. Das System wurde in den offiziellen Catalogue of Security Equipment aufgenommen - ein wichtiger Referenzrahmen für staatlich geprüfte Sicherheitslösungen in Großbritannien.

Die NPSA-Zertifizierung gilt als bedeutender Vertrauensbeweis für potenzielle Kunden im Verteidigungs- und Sicherheitssektor. Innerhalb des Vereinigten Königreichs wird das System exklusiv über den Telekommunikationskonzern BT angeboten.

Wachsende Nachfrage im Zuge zunehmender Drohnenvorfälle

Laut CEO Oleg Vornik ist die Anerkennung durch die NPSA ein entscheidender Schritt in einer Zeit steigender Drohnenaktivitäten in Europa. Viele Einrichtungen verfügten bisher kaum über Schutzsysteme, was den Bedarf an modernen Abwehrlösungen verstärke.

BT-Manager Dave Pankhurst betonte die enge Zusammenarbeit beider Unternehmen. Man kombiniere die technische Expertise von DroneShield mit der Marktkenntnis von BT, um wachsende Sicherheitsanforderungen zu bedienen. Das DroneSentry-System basiert auf einer KI-gestützten Steuerzentrale, die Sensoren und Gegenmaßnahmen integriert und sich durch modulare SaaS-Pakete flexibel anpassen lässt.

DroneShield-Aktie pausiert Kursrally - Analysten bleiben optimistisch

Die DroneShield-Aktie hat seit Jahresbeginn in Sydney rund 688 Prozent an Wert gewonnen. Am Montag schloss das Papier an der australischen Börse jedoch bei 6,03 AUD, was einem Rückgang von 5,19 Prozent gegenüber dem Handelsschluss vom vergangenen Freitag entspricht. Experten zeigen sich dennoch zuversichtlich: Laut TipRanks liegen zwei aktuelle Analystenbewertungen vor - beide mit einer Kaufen-Einstufung.

Das durchschnittliche Kursziel beträgt 3,62 AUD, das höchste 3,68 AUD. Gegenüber dem aktuellen Kurs ergibt sich damit ein rechnerisches Abwärtspotenzial von rund 40 Prozent, dennoch werten Marktbeobachter die positive Analystenhaltung als Ausdruck langfristigen Vertrauens in die Technologie und Marktstellung von DroneShield.

Strategische Bedeutung für den europäischen Markt

DroneShield zählt zu den führenden Anbietern im Bereich der Drohnenabwehr und ist in Europa, Asien-Pazifik, den USA, Südamerika und Australien aktiv. Die Zertifizierung durch die britische NPSA stärkt die Marktposition des Unternehmens in Europa und dürfte das Interesse internationaler Sicherheitsbehörden weiter erhöhen.

Redaktion finanzen.net

