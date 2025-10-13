DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 +0,1%Top 10 Crypto15,97 +4,2%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.929 -0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl63,65 +2,5%Gold4.068 +1,2%
Samsung-Aktie fällt: Samsung soll in Patentprozess 445,5 Millionen Dollar zahlen

13.10.25 08:10 Uhr
Samsung-Aktie verliert: Patenthammer gegen Samsung - US-Geschworene sprechen 445 Mio. Dollar Strafe zu | finanzen.net

Samsung soll nach einem Urteil von Geschworenen in Texas rund 445,5 Millionen Dollar für Patentverletzungen zahlen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenovo Group Ltd.
1,28 EUR -0,00 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
42,33 USD 3,50 USD 9,01%
Charts|News|Analysen

Damit setzte sich die klagende Firma Collision Communications in erster Instanz durch. Solche Geschworenen-Urteile werde allerdings in Berufungsverfahren manchmal gesenkt.

Collision zufolge verletzten Samsung Smartphones, Tablets, Laptops sowie auch Kühlschränke, Waschmaschinen und andere Hausgeräte auf breiter Front die Patente. Allein die Aufzählung der laut Collision betroffenen Geräte nimmt in der Klage mehr als 15 Seiten ein. Bei den vier Patenten geht es um Techniken zum Vorgehen gegen Interferenzen bei Funksignalen.

Samsung argumentierte, dass die Patente ungültig seien, konnte die Geschworenen jedoch nicht davon überzeugen. Sie sprachen Collision Communications exakt 445.494.160 Dollar (rund 383,4 Mio. Euro) zu. Zugleich kamen sie zu dem Schluss, dass Samsung die Patente bewusst verletzt habe, was zu einer höheren Zahlung führen kann.

Collision war im Dezember 2023 gleichzeitig mit der Samsung-Klage auch gegen den weltgrößten PC-Hersteller Lenovo vor Gericht gezogen. Dieser Patentstreit wurde aber Ende September mit einer Einigung beigelegt.

Am Montag gab die Samsung-Aktie in Südkorea schlussendlich um 2,01 Prozent nach auf 92.500 Won.

MARSHALL (dpa-AFX)

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com, JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images

