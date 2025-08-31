Tech-Werte schwach

Schwache Vorgaben von der NASDAQ belasten die Tech-Werte in China und der gesamten Region. Auslöser war der schwache Ausblick von Marvell am Freitag.

• Chinesische Tech-Aktien stehen unter Druck, beeinflusst von schwachen Vorgaben aus den USA

• Halbleitersektor wird durch einen enttäuschenden Ausblick von Marvell Technology belastet

• Kursrückgang zieht sich durch die Technologiebranche in ganz Asien, einschließlich Südkorea und Japan

Nach enttäuschenden Ausblicken von US-Technologieunternehmen geraten die chinesischen Tech-Aktien am Markt unter Druck. Die Verluste im Halbleitersektor beeinflussen die Stimmung global.

US-Tech-Sektor mit schwachem Wochenausklang

Die Märkte an der Wall Street waren am Freitag von Gewinnmitnahmen geprägt, was teilweise auf einen enttäuschenden Ausblick des Halbleiterkonzerns Marvell Technology zurückzuführen war. Trotz eines Rekordumsatzes im abgelaufenen Quartal fiel der Ausblick für das laufende Geschäft unter den Erwartungen der Analysten aus. Die Marvell-Aktie brach daraufhin ein. Im Sog dieser Entwicklung gaben auch andere Chipaktien wie NVIDIA und AMD nach.

Auswirkungen auf Asiens Märkte

Die schwache Tendenz an der NASDAQ übertrug sich auf die asiatischen Märkte. Dort standen am Montag vor allem Technologiewerte unter Druck. In Japan verlor die Aktie von SoftBank letztlich 4,81 Prozent auf 15.450 Yen, und auch der Halbleiterwert Advantest gab um satte 7,92 Prozent auf 10.750 Yen nach. In Südkorea führten ebenfalls Technologiewerte die Verliererliste an. Samsung Electronics tendierte schlussendlich 3,01 Prozent tiefer bei 67.600 Won, während SK Hynix ein Minus von 4,83 Prozent auf 256.000 Won auswiesen. Die chinesischen Technologiewerte waren von diesem negativen Sentiment ebenfalls betroffen.

