Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

NASDAQ 100-Marktbericht

Der NASDAQ 100 befand sich am Montagabend im Aufwind.

Schlussendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,62 Prozent höher bei 24.873,85 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,921 Prozent auf 24.462,87 Punkte an der Kurstafel, nach 24.239,57 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24.923,59 Punkte, das Tagestief hingegen 24.455,65 Zähler.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 24.10.2025, den Wert von 25.358,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, einen Stand von 23.498,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, lag der NASDAQ 100 bei 20.776,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,58 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.182,10 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Broadcom (+ 11,10 Prozent auf 377,96 USD), Marvell Technology (+ 8,19 Prozent auf 83,79 USD), Micron Technology (+ 7,99 Prozent auf 223,93 USD), AppLovin (+ 7,60 Prozent auf 559,80 USD) und Tesla (+ 6,82 Prozent auf 417,78 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Copart (-4,47 Prozent auf 38,91 USD), Comcast (-3,25 Prozent auf 26,46 USD), Starbucks (-2,36 Prozent auf 83,34 USD), Cintas (-1,96 Prozent auf 182,16 USD) und Charter A (-1,93 Prozent auf 199,08 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 72.965.571 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,774 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,33 zu Buche schlagen. Mit 6,33 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net