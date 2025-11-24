DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +6,2%Nas22.872 +2,7%Bitcoin77.006 +2,1%Euro1,1526 +0,1%Öl63,37 +1,4%Gold4.137 +1,8%
DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Ausblick: Alibaba-Aktie präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende
NASDAQ 100-Marktbericht

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

24.11.25 22:32 Uhr
Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen | finanzen.net

Der NASDAQ 100 befand sich am Montagabend im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
481,10 EUR 22,40 EUR 4,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
330,60 EUR 27,70 EUR 9,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
172,12 EUR -3,16 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cintas Corp.
160,95 EUR -0,55 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
22,93 EUR -0,73 EUR -3,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Copart Inc.
35,17 EUR 0,97 EUR 2,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
25,35 EUR 0,05 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
71,89 EUR 6,44 EUR 9,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
194,32 EUR 10,62 EUR 5,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,22 EUR 3,06 EUR 1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Starbucks Corp.
72,22 EUR -1,90 EUR -2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
154,25 EUR 5,35 EUR 3,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
362,45 EUR 19,25 EUR 5,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
21,80 EUR -0,31 EUR -1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.873,9 PKT 634,3 PKT 2,62%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,62 Prozent höher bei 24.873,85 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,921 Prozent auf 24.462,87 Punkte an der Kurstafel, nach 24.239,57 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24.923,59 Punkte, das Tagestief hingegen 24.455,65 Zähler.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 24.10.2025, den Wert von 25.358,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, einen Stand von 23.498,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, lag der NASDAQ 100 bei 20.776,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,58 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.182,10 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Broadcom (+ 11,10 Prozent auf 377,96 USD), Marvell Technology (+ 8,19 Prozent auf 83,79 USD), Micron Technology (+ 7,99 Prozent auf 223,93 USD), AppLovin (+ 7,60 Prozent auf 559,80 USD) und Tesla (+ 6,82 Prozent auf 417,78 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Copart (-4,47 Prozent auf 38,91 USD), Comcast (-3,25 Prozent auf 26,46 USD), Starbucks (-2,36 Prozent auf 83,34 USD), Cintas (-1,96 Prozent auf 182,16 USD) und Charter A (-1,93 Prozent auf 199,08 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 72.965.571 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,774 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,33 zu Buche schlagen. Mit 6,33 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: AppLovin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11:36NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:36NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

