Index-Bewegung

Optimismus in New York: S&P 500 bewegt schlussendlich im Plus

25.11.25 22:33 Uhr
Optimismus in New York: S&P 500 bewegt schlussendlich im Plus | finanzen.net

Der S&P 500 stieg am Dienstag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Albemarle Corp.
107,72 EUR 7,54 EUR 7,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
178,28 EUR -9,02 EUR -4,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bath & Body Works
13,46 EUR 0,45 EUR 3,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chipotle Mexican Grill Inc.
28,80 EUR 1,83 EUR 6,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
Gap Inc.
23,39 EUR 1,80 EUR 8,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Interpublic Group of Cos. Inc.
22,14 EUR -0,12 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
J. M. Smucker Co.
86,38 EUR -4,42 EUR -4,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Keysight Technologies Inc
165,32 EUR 10,46 EUR 6,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
153,48 EUR -4,74 EUR -3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Omnicom Group Inc.
63,62 EUR -1,14 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sealed Air Corp.
37,60 EUR 0,60 EUR 1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,01 USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
Indizes
S&P 500
6.765,9 PKT 60,8 PKT 0,91%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0,91 Prozent höher bei 6.765,88 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 53,249 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.701,91 Zählern und damit 0,048 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6.705,12 Punkte).

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 6.776,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.659,98 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 6.791,69 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2025, den Stand von 6.439,32 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, bei 5.987,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15,29 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6.920,34 Punkten. 4.835,04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Keysight Technologies (+ 10,01 Prozent auf 195,46 USD), Bath Body Works (+ 8,61 Prozent auf 16,90 USD), Albemarle (+ 8,09 Prozent auf 125,26 USD), Gap (+ 7,47 Prozent auf 26,60 USD) und Chipotle Mexican Grill (+ 7,09 Prozent auf 33,40 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-4,15 Prozent auf 206,13 USD), J M Smucker (-3,73 Prozent auf 100,38 USD), Omnicom Group (-2,65 Prozent auf 72,85 USD), NVIDIA (-2,59 Prozent auf 177,82 USD) und Interpublic Group of Cos (-2,53 Prozent auf 25,06 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 72.106.374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,773 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

