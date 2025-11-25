Optimismus in New York: S&P 500 bewegt schlussendlich im Plus
Der S&P 500 stieg am Dienstag.
Werte in diesem Artikel
Am Dienstag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0,91 Prozent höher bei 6.765,88 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 53,249 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.701,91 Zählern und damit 0,048 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6.705,12 Punkte).
Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 6.776,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.659,98 Punkten lag.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 6.791,69 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2025, den Stand von 6.439,32 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, bei 5.987,37 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15,29 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6.920,34 Punkten. 4.835,04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Keysight Technologies (+ 10,01 Prozent auf 195,46 USD), Bath Body Works (+ 8,61 Prozent auf 16,90 USD), Albemarle (+ 8,09 Prozent auf 125,26 USD), Gap (+ 7,47 Prozent auf 26,60 USD) und Chipotle Mexican Grill (+ 7,09 Prozent auf 33,40 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-4,15 Prozent auf 206,13 USD), J M Smucker (-3,73 Prozent auf 100,38 USD), Omnicom Group (-2,65 Prozent auf 72,85 USD), NVIDIA (-2,59 Prozent auf 177,82 USD) und Interpublic Group of Cos (-2,53 Prozent auf 25,06 USD).
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 72.106.374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,773 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Albemarle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Albemarle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Albemarle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Albemarle News
Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen