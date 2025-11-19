Goldman Sachs Group Inc.

NVIDIA Buy

08:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 240 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dynamische Rechenzentren-Nachfrage dürfte auch die Schätzungen für den KI-Konzern und dessen Aktien auf Trab halten, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/mis

