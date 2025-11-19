NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,82 Bio. EURKGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 240 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dynamische Rechenzentren-Nachfrage dürfte auch die Schätzungen für den KI-Konzern und dessen Aktien auf Trab halten, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 22:23 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Buy
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 250,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 186,52
|Abst. Kursziel*:
34,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 195,99
|Abst. Kursziel aktuell:
27,56%
|
Analyst Name:
James Schneider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 230,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09:06
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|04.04.17
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.17
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.17
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.16
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.11
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG