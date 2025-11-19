DAX 23.413 +1,1%ESt50 5.612 +1,3%MSCI World 4.273 +0,2%Top 10 Crypto 12,51 +0,4%Nas 22.564 +0,6%Bitcoin 79.999 +1,0%Euro 1,1517 -0,2%Öl 63,90 +0,4%Gold 4.042 -0,9%
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- AMD, Novartis im Fokus
Top News
Nvidia sprengt alle Rekorde! Umsatzexplosion, hohe Margen und laut CEO Huang keine KI-Blase in Sicht! Nvidia sprengt alle Rekorde! Umsatzexplosion, hohe Margen und laut CEO Huang keine KI-Blase in Sicht!
RENK-Aktie gefragt: Bis 2030 deutliche Zuwächse angepeilt - Rheinmetall und HENSOLDT im Plus RENK-Aktie gefragt: Bis 2030 deutliche Zuwächse angepeilt - Rheinmetall und HENSOLDT im Plus
NVIDIA Aktie

NVIDIA Aktien-Sparplan
171,14 EUR +9,30 EUR +5,75 %
STU
195,99 USD +9,45 USD +5,07 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,82 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422

ISIN US67066G1040

Symbol NVDA

Goldman Sachs Group Inc.

NVIDIA Buy

08:46 Uhr
NVIDIA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 240 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dynamische Rechenzentren-Nachfrage dürfte auch die Schätzungen für den KI-Konzern und dessen Aktien auf Trab halten, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 22:23 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com

NVIDIA Buy

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 186,52		 Abst. Kursziel*:
34,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 195,99		 Abst. Kursziel aktuell:
27,56%
Analyst Name:
James Schneider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 230,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

09:06 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08:01 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

NVIDIA Corp. zu myNews hinzufügen