Sixt Aktie

69,60 EUR -0,05 EUR -0,07 %
STU
Marktkap. 2,99 Mrd. EUR

KGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132
WKN 723132

ISIN DE0007231326
ISIN DE0007231326

Symbol SIXGF
Symbol SIXGF

DZ BANK

Sixt SE St Kaufen

15:56 Uhr
Sixt SE St Kaufen
Sixt SE St.
69,60 EUR -0,05 EUR -0,07%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sixt von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine Analystenkonferenz habe gezeigt, dass der Autovermieter auch in einem schwierigen Umfeld profitabel wachsen könne, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während weiterhin Gegenwind vom US-Markt komme, könnte der Tourismus in Europa im nächsten Jahr wichtige Impulse liefern./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
69,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
69,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
102,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

