Sixt Aktie
Marktkap. 2,99 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sixt von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine Analystenkonferenz habe gezeigt, dass der Autovermieter auch in einem schwierigen Umfeld profitabel wachsen könne, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während weiterhin Gegenwind vom US-Markt komme, könnte der Tourismus in Europa im nächsten Jahr wichtige Impulse liefern./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sixt Kaufen
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
69,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
69,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
102,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sixt SE St.
|15:56
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Sixt Buy
|UBS AG
|15:56
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Sixt Buy
|UBS AG
|15:56
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Sixt Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|12.05.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|03.05.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|05.04.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|02.03.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|07.01.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|14.11.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)