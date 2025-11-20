DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 -2,7%Nas22.078 -2,2%Bitcoin75.931 -4,1%Euro1,1529 -0,1%Öl63,11 -0,9%Gold4.077 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen im Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Rücktritte in der Führungsebene - Welche Folgen hat das für den Cybertruck und Model 3? Tesla-Aktie: Rücktritte in der Führungsebene - Welche Folgen hat das für den Cybertruck und Model 3?
Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
NASDAQ Composite-Kursentwicklung

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab

20.11.25 22:32 Uhr
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab | finanzen.net

Der NASDAQ Composite sank letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cogent Communications Holdings Inc
13,90 EUR -2,80 EUR -16,77%
Charts|News|Analysen
Donegal Group Inc. (B)
16,19 USD 0,84 USD 5,47%
Charts|News|Analysen
Elron Electronic Industries Ltd.
1,35 USD -0,32 USD -19,16%
Charts|News|Analysen
EXACT Sciences Corp.
87,11 EUR 22,61 EUR 35,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geospace Technologies Corp
17,28 USD -1,63 USD -8,62%
Charts|News|Analysen
Harvard Bioscience Inc.
0,54 EUR -0,01 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
inTest Corp.
6,30 EUR 0,25 EUR 4,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microvision Inc.
0,89 EUR 0,05 EUR 6,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Myriad Genetics Inc.
5,65 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Net 1 Ueps Technologies Inc.
3,20 EUR 0,08 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,74 EUR -5,16 EUR -3,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
643,20 EUR 30,00 EUR 4,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TTM Technologies Inc.
50,00 EUR -4,00 EUR -7,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
14,20 EUR 0,30 EUR 2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.078,1 PKT -486,2 PKT -2,15%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 2,15 Prozent leichter bei 22.078,05 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 2,18 Prozent auf 23.057,00 Punkte an der Kurstafel, nach 22.564,23 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23.147,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 22.043,20 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 3,12 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 20.10.2025, bei 22.990,54 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 20.08.2025, bei 21.172,86 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 20.11.2024, bei 18.966,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,51 Prozent aufwärts. Bei 24.019,99 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14.784,03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit EXACT Sciences (+ 16,81 Prozent auf 100,67 USD), Myriad Genetics (+ 7,14 Prozent auf 6,90 USD), inTest (+ 5,52 Prozent auf 7,27 USD), Donegal Group B (+ 5,47 Prozent auf 16,19 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 4,87 Prozent auf 737,00 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Elron Electronic Industries (-19,16 Prozent auf 1,35 USD), Harvard Bioscience (-9,36 Prozent auf 0,56 USD), TTM Technologies (-9,06 Prozent auf 58,45 USD), Geospace Technologies (-8,62 Prozent auf 17,28 USD) und Microvision (-8,08 Prozent auf 0,92 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 83.278.754 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,826 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Upbound Group-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 18,00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: EXACT Sciences und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cogent Communications

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cogent Communications

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19:36NVIDIA KaufenDZ BANK
16:16NVIDIA BuyUBS AG
12:41NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
09:06NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19:36NVIDIA KaufenDZ BANK
16:16NVIDIA BuyUBS AG
09:06NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12:41NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen