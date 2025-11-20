Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab

NASDAQ Composite-Kursentwicklung

Der NASDAQ Composite sank letztendlich.

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 2,15 Prozent leichter bei 22.078,05 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 2,18 Prozent auf 23.057,00 Punkte an der Kurstafel, nach 22.564,23 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23.147,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 22.043,20 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 3,12 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 20.10.2025, bei 22.990,54 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 20.08.2025, bei 21.172,86 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 20.11.2024, bei 18.966,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,51 Prozent aufwärts. Bei 24.019,99 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14.784,03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit EXACT Sciences (+ 16,81 Prozent auf 100,67 USD), Myriad Genetics (+ 7,14 Prozent auf 6,90 USD), inTest (+ 5,52 Prozent auf 7,27 USD), Donegal Group B (+ 5,47 Prozent auf 16,19 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 4,87 Prozent auf 737,00 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Elron Electronic Industries (-19,16 Prozent auf 1,35 USD), Harvard Bioscience (-9,36 Prozent auf 0,56 USD), TTM Technologies (-9,06 Prozent auf 58,45 USD), Geospace Technologies (-8,62 Prozent auf 17,28 USD) und Microvision (-8,08 Prozent auf 0,92 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 83.278.754 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,826 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Upbound Group-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 18,00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net