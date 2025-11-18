DAX 23.389 +1,0%ESt50 5.593 +0,9%MSCI World 4.271 +0,2%Top 10 Crypto 12,52 +0,5%Nas 22.564 +0,6%Bitcoin 79.781 +0,7%Euro 1,1514 -0,2%Öl 64,21 +0,9%Gold 4.090 +0,3%
Kering Aktie

Marktkap. 37,98 Mrd. EUR

KGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kering auf "Hold" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Analyst Adam Cochrane ging auf einen Medienbericht ein, wonach der künftige Chef des Luxuskonzerns leitende Mitarbeiter vorab über eine mehrjährige neue Planung informiert habe, die im Frühjahr 2026 präsentiert werden solle. Eine bessere Nachfrage im Luxussegment könne dazu führen, dass deren Zeitplan zu konservativ sei, schrieb der Experte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sein "Hold"-Votum basiere allerdings auf überhöhten Markterwartungen, die 2026 korrigiert werden könnten./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Hold

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
296,30 €		 Abst. Kursziel*:
1,25%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
298,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,65%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
230,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

