NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA gibt am Donnerstagabend ab

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 181,39 USD.

Die NVIDIA-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 181,39 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 181,26 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 195,98 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 54.770.905 NVIDIA-Aktien.

Bei einem Wert von 212,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Gewinne von 16,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 86,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 52,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 239,29 USD.

Am 27.08.2025 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 30,04 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte NVIDIA am 12.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

