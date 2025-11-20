DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.207 -1,6%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,32 -0,5%Gold4.076 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Börsen fallen ins Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Darum zeigt sich der Euro zum Dollar wenig bewegt Darum zeigt sich der Euro zum Dollar wenig bewegt
Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Kursverlauf

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA gibt am Donnerstagabend ab

20.11.25 20:23 Uhr
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA gibt am Donnerstagabend ab

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 181,39 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
158,28 EUR -3,62 EUR -2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NVIDIA-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 181,39 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 181,26 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 195,98 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 54.770.905 NVIDIA-Aktien.

Bei einem Wert von 212,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Gewinne von 16,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 86,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 52,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 239,29 USD.

Am 27.08.2025 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 30,04 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte NVIDIA am 12.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen

NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen?

Verliert NVIDIA den Favoritenstatus? - Jefferies sieht Broadcom-Aktie als neuen Star im KI-Chipmarkt

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19:36NVIDIA KaufenDZ BANK
16:16NVIDIA BuyUBS AG
12:41NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
09:06NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19:36NVIDIA KaufenDZ BANK
16:16NVIDIA BuyUBS AG
09:06NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12:41NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen