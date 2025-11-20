DAX23.504 +1,5%Est505.622 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.125 +2,5%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1525 -0,1%Öl64,34 +1,1%Gold4.085 +0,2%
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen
VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal! VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal!
NVIDIA im Blick

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Donnerstagnachmittag stärker

20.11.25 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,5 Prozent im Plus bei 194,96 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
168,42 EUR 6,52 EUR 4,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 4,5 Prozent auf 194,96 USD. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 196,00 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 195,98 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 15.589.532 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 212,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,82 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 55,57 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,030 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 239,29 USD für die NVIDIA-Aktie.

Am 27.08.2025 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 46,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 30,04 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte NVIDIA am 12.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 25.11.2026 dürfte NVIDIA die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 4,58 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
16:16NVIDIA BuyUBS AG
12:41NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
09:06NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16:16NVIDIA BuyUBS AG
09:06NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01NVIDIA OutperformBernstein Research
08:01NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
