NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,82 Bio. EURKGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach den Quartalszahlen von 225 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der KI-Konzern habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Stacy Rasgon am Mittwochabend. Und auch der Ausblick liege klar über den bereits hohen Ansprüchen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 04:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 04:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Outperform
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 275,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 186,52
|Abst. Kursziel*:
47,44%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 195,99
|Abst. Kursziel aktuell:
40,31%
|
Analyst Name:
Stacy Rasgon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 230,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
