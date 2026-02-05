DAX24.600 +0,4%Est505.960 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 +3,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin56.199 +5,2%Euro1,1795 +0,1%Öl67,19 -0,2%Gold4.910 +2,8%
Aussichten

Experten sehen bei Deutsche Telekom-Aktie Potenzial

06.02.26 13:55 Uhr
Experten sehen bei Deutsche Telekom-Aktie Potenzial

Die Bewertungen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
30,48 EUR -0,01 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Deutsche Telekom veröffentlicht.

6 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 37,43 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 9,26 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Deutsche Telekom-Aktie von 28,17 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital38,50 EUR36,6729.01.2026
UBS AG35,70 EUR26,7327.01.2026
JP Morgan Chase & Co.39,00 EUR38,4521.01.2026
Barclays Capital40,00 EUR42,0016.01.2026
UBS AG35,70 EUR26,7313.01.2026
UBS AG35,70 EUR26,7305.01.2026

Redaktion finanzen.net



Analysen zu Deutsche Telekom AG

