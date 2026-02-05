Experten sehen bei Deutsche Telekom-Aktie Potenzial

Aussichten

Die Bewertungen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie im Überblick.

6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Deutsche Telekom veröffentlicht.

6 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 37,43 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 9,26 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Deutsche Telekom-Aktie von 28,17 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 38,50 EUR 36,67 29.01.2026 UBS AG 35,70 EUR 26,73 27.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 39,00 EUR 38,45 21.01.2026 Barclays Capital 40,00 EUR 42,00 16.01.2026 UBS AG 35,70 EUR 26,73 13.01.2026 UBS AG 35,70 EUR 26,73 05.01.2026

