Experten sehen bei Deutsche Telekom-Aktie Potenzial
Die Bewertungen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Deutsche Telekom veröffentlicht.
6 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 37,43 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 9,26 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Deutsche Telekom-Aktie von 28,17 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|38,50 EUR
|36,67
|29.01.2026
|UBS AG
|35,70 EUR
|26,73
|27.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|39,00 EUR
|38,45
|21.01.2026
|Barclays Capital
|40,00 EUR
|42,00
|16.01.2026
|UBS AG
|35,70 EUR
|26,73
|13.01.2026
|UBS AG
|35,70 EUR
|26,73
|05.01.2026
