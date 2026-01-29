Gewinnmitnahmen im Blick

DroneShield blickt auf eine bewegte Handelswoche zurück. Die neue Woche startet jedoch mit einer Erholung.

• DroneShield mit positiven Geschäftsbericht für 2025

• Aktienemission angekündigt

• Aktie nach Verlustreicher Woche mit Erholung

Die DroneShield-Aktie blickt auf eine ereignisreiche Woche zurück. In den vergangenen 5 Handelstagen veröffentlichte das australische Unternehmen nicht nur seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2025, sondern kündigte auch eine Kapitalerhöhung an. An der Börse führten die Nachrichten jedoch zu Verlusten.

Umsatzsprung in 2025

DroneShield hat im Geschäftsjahr 2025 einen kräftigen Umsatzsprung erzielt.

Der Umsatz des Drohnenabwehr-Spezialisten stieg um 277 Prozent auf 216,5 Millionen AUD, nach 57,5 Millionen AUD im Vorjahr. Im vierten Quartal allein legten die Erlöse um 94 Prozent auf 51 Millionen AUD zu. Für 2026 sind laut Unternehmen bereits Aufträge im Wert von 95,6 Millionen AUD gesichert. Zudem verbesserten sich die Zahlungseingänge um 256 Prozent auf 201,6 Millionen AUD. Etwa 70 Millionen AUD flossen in Forschung und Entwicklung, ohne die Finanzlage zu belasten.

Trotz dieser starken Kennzahlen fiel die DroneShield-Aktie an der Börse in Sydney am Dienstag nach Veröffentlichung der Bilanz um 6,49 Prozent auf 4,18 AUD. Grund dafür war, dass Investoren offenbar eine schwächere Sales-Pipeline und geringere Auftragsdynamik befürchteten.

Kapitalerhöhung im Blick

Nur wenig später hat DroneShield mit einer neuen Aktienemission erneut für Bewegung an der Börse gesorgt. Das Unternehmen beantragte die Notierung von 4,565 Millionen neuen Stammaktien an der Australian Securities Exchange (ASX). Diese stammen aus der Ausübung von Performance-Optionen, die Teil des Vergütungsprogramms zur langfristigen Mitarbeiterbindung sind. Die neuen Aktien unterliegen keinen Verkaufsbeschränkungen, wodurch das Management davon ausgeht, dass einige Mitarbeiter ihre Anteile am Markt veräußern werden.

Mit der Emission steigt die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien auf über 918 Millionen. Die Maßnahme erfolgt vor dem Hintergrund einer starken operativen Entwicklung, die jedoch nun zu technischen Gewinnmitnahmen geführt hat.

An der Börse in Sydney reagierten die Anleger auch hier prompt: Die DroneShield-Aktie fiel am Donnerstag um 9,11 Prozent auf 3,59 AUD. Viele Marktteilnehmer nutzten offenbar die Gelegenheit, nach der Kapitalerhöhung Gewinne mitzunehmen.

DroneShield-Aktie nach schwacher Woche mit Erholung

Insgesamt verlor die DroneShield-Aktie in der vergangenen Woche 22,82 Prozent. Doch trotz der kurzfristigen Korrektur bleibt die Jahresperformance mit einem Plus von rund 460 Prozent weiterhin beeindruckend.

Und auch in der neuen Börsenwoche konnte sich das Papier von seinen Verlusten etwas erholen. Schlussendlich gewann die Aktie an der Heimatbörse in Sydney 3,92 Prozent auf 3,45 AUD.

