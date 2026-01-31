DAX aktuell

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag unsicher und nimmt den Kampf um die 25.000-Punkte-Marke wieder auf.

Der DAX eröffnete 0,22 Prozent tiefer bei 24.960,59 Punkten, nachdem er am Vortag die psychologisch wichtige 25.000er-Marke wieder erreichen konnte. Nachdem er sich zeitweise kleine Gewinne verbuchte und die Marke hinter sich ließ, fällt er nun wieder an die Nulllinie zurück.



Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Durchwachsene Vorgaben

Die Vorgaben sind durchwachsen: Den US-Börsen ging am Vortag etwas der Schwung aus, in Asien sind unterdessen mehrheitlich grüne Vorzeichen zu beobachten. Insbesondere in Japan zeigten sich die Anleger weiter deutlich in Kauflaune: Der Wahlsieg der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi sorgte dort auch am Dienstag weiter für kräftigen Auftrieb an der Börse. So ging es für den Nikkei schlussendlich um weitere 2,28 Prozent auf 57.650,54 Punkte nach oben, nachdem er schon am Vortag einen Kurssprung von rund vier Prozent verbuchen konnte.

Wichtige Konjunkturdaten voraus

Während die Agenda auf Konjunkturseite am Dienstag zunächst nur spärlich gefüllt ist, stehen im Wochenverlauf wichtige Daten an: Am Mittwoch und Freitag werden in den USA der Arbeitsmarktbericht und Inflationsdaten veröffentlicht, die die Anleger auf frische Signale für den Kurs der US-Notenbank abklopfen werden. Am Markt wird aktuell damit gerechnet, dass die Fed 2026 die Leitzinsen zweimal senkt, um Investitionen sowie Kredite billiger zu machen und die Konjunktur damit anzukurbeln. Falls vom Lohnwachstum, von der Beschäftigung oder der Preisentwicklung keine allzu negativen Impulse ausgehen, dürfte der Zinspfad auch nicht infrage gestellt werden. Sollten die Konjunkturdaten positiv überraschen, könnten sie die Zinssenkungsfantasie entsprechend untermauern.

Derweil geht auch die Berichtssaison der Unternehmen zum abgelaufenen Jahr in eine neue Runde. Auch hier ist am Dienstag aber zunächst eine kleine Verschnaufpause angepasst, ein Zahlenreigen steht dann wieder am Mittwoch und Donnerstag an.

