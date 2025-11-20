NASDAQ-Handel NASDAQ 100 letztendlich im Minus
Der NASDAQ 100 verlor am Abend an Wert.
Werte in diesem Artikel
Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 2,38 Prozent tiefer bei 24.054,38 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1,99 Prozent auf 25.131,49 Punkte an der Kurstafel, nach 24.640,52 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25.222,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 24.021,44 Einheiten.
NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 3,36 Prozent nach. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 20.10.2025, bei 25.141,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23.249,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 20.667,10 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14,68 Prozent. Bei 26.182,10 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Regeneron Pharmaceuticals (+ 4,87 Prozent auf 737,00 USD), Keurig Dr Pepper (+ 1,19 Prozent auf 27,21 USD), Paccar (+ 1,15 Prozent auf 97,60 USD), O Reilly Automotive (+ 0,31 Prozent auf 99,01 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 0,31 Prozent auf 422,32 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Micron Technology (-10,87 Prozent auf 201,37 USD), Datadog A (-9,49 Prozent auf 159,57 USD), MercadoLibre (-8,54 Prozent auf 1.899,75 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7,84 Prozent auf 206,02 USD) und Palo Alto Networks (-7,42 Prozent auf 185,07 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 83.278.754 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,826 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,45 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
