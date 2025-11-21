NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich NVIDIA

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 179,63 USD.

Die NVIDIA-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 179,63 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 176,72 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 181,08 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 18.429.657 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 212,15 USD. 18,10 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 51,77 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,030 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,040 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 239,29 USD.

NVIDIA ließ sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,30 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 57,01 Mrd. USD gegenüber 35,08 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Am 25.11.2026 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 4,65 USD in den Büchern stehen haben wird.

