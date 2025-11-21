DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.439 +1,6%Bitcoin73.565 -2,1%Euro1,1514 -0,1%Öl62,48 -1,1%Gold4.086 +0,2%
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend gesucht

21.11.25 20:23 Uhr
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend gesucht

Die Aktie von NVIDIA zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
158,38 EUR 1,64 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von NVIDIA legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 183,66 USD. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 184,28 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 181,08 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 62.262.849 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 212,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 15,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Abschläge von 52,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,030 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 239,29 USD.

Die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 19.11.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 57,01 Mrd. USD – ein Plus von 62,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 35,08 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Am 25.11.2026 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,65 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

