Index-Performance im Blick

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung im Plus

21.11.25 22:32 Uhr
Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung im Plus | finanzen.net

Der NASDAQ 100 entwickelte sich letztendlich positiv.

Zum Handelsschluss ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,77 Prozent aufwärts auf 24.239,57 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,346 Prozent auf 24.137,66 Punkte an der Kurstafel, nach 24.054,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 24.521,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23.854,03 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2,61 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 21.10.2025, den Wert von 25.127,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23.142,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20.740,78 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15,56 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.542,20 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Ross Stores (+ 8,41 Prozent auf 174,00 USD), Align Technology (+ 7,34 Prozent auf 142,56 USD), Old Dominion Freight Line (+ 6,33 Prozent auf 134,28 USD), Paccar (+ 5,52 Prozent auf 102,99 USD) und IDEXX Laboratories (+ 5,30 Prozent auf 725,91 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-3,74 Prozent auf 170,50 USD), Constellation Energy (-2,22 Prozent auf 338,11 USD), CrowdStrike (-2,12 Prozent auf 490,67 USD), Broadcom (-1,91 Prozent auf 340,20 USD) und Zscaler (-1,69 Prozent auf 275,01 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 91.653.678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,925 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ 100 weist die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

