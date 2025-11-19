BNP Paribas Aktie
Marktkap. 73,61 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Outperform" belassen. Die Franzosen hätten auf die Bedenken der Anleger reagiert und unter anderem das Ziel für die harte Kernkapitalquote auf Branchenniveau angehoben, schrieb Anke Reingen am Donnerstagmorgen. Aber alle Ankündigungen, auch der Aktienrückkauf, strahlten Überzeugung aus und seien sehr begrüßenswert./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:23 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:23 / EST
Zusammenfassung: BNP Paribas Outperform
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
70,99 €
|Abst. Kursziel*:
26,78%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
70,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,88%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,49 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|10:11
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
