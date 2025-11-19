DAX 23.325 +0,7%ESt50 5.584 +0,8%MSCI World 4.272 +0,2%Top 10 Crypto 12,47 +0,1%Nas 22.564 +0,6%Bitcoin 79.586 +0,5%Euro 1,1527 -0,1%Öl 63,96 +0,5%Gold 4.065 -0,3%
RBC Capital Markets

BNP Paribas Outperform

10:11 Uhr
BNP Paribas Outperform
BNP Paribas S.A.
BNP Paribas S.A.
70,38 EUR 3,34 EUR 4,98%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Outperform" belassen. Die Franzosen hätten auf die Bedenken der Anleger reagiert und unter anderem das Ziel für die harte Kernkapitalquote auf Branchenniveau angehoben, schrieb Anke Reingen am Donnerstagmorgen. Aber alle Ankündigungen, auch der Aktienrückkauf, strahlten Überzeugung aus und seien sehr begrüßenswert./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:23 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:23 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas Outperform

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
70,99 €		 Abst. Kursziel*:
26,78%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
70,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,88%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,49 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

10:11 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
10:11 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.11.25 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
07.11.25 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
