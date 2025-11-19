Renault Aktie
Marktkap. 9,86 Mrd. EURKGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen dürften ihr Margenziel im Gesamtjahr erreichen, schrieb David Lesne am Mittwoch nach einer Analystenrunde mit dem Finanzchef. Es sei in den Gesprächen allerdings eher um die mittelfristigen Planungen gegangen, die Renault im März 2026 offenlegen wolle./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 11:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Renault Neutral
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
32,51 €
|Abst. Kursziel*:
16,89%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
33,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,33%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
