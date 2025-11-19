DAX 23.389 +1,0%ESt50 5.593 +0,9%MSCI World 4.271 +0,2%Top 10 Crypto 12,52 +0,5%Nas 22.564 +0,6%Bitcoin 79.781 +0,7%Euro 1,1514 -0,2%Öl 64,21 +0,9%Gold 4.090 +0,3%
Renault Aktie

Marktkap. 9,86 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen dürften ihr Margenziel im Gesamtjahr erreichen, schrieb David Lesne am Mittwoch nach einer Analystenrunde mit dem Finanzchef. Es sei in den Gesprächen allerdings eher um die mittelfristigen Planungen gegangen, die Renault im März 2026 offenlegen wolle./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 11:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

