Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 41,49 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1760 Euro auf "Buy" belassen. Wie der Investorentag gezeigt habe, sei die Wachstumsstory des Zahlungsabwicklers attraktiv, schrieb Nooshin Nejati in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Steigerungsraten bei den Zahlungsvolumina überstiegen die der Endmärkte bei weitem./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
1.760,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.319,20 €
|Abst. Kursziel*:
33,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.331,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,23%
|
Analyst Name:
Nooshin Nejati
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.974,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|12:41
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|12:41
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|12:41
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|10.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.