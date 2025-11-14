DAX 23.389 +1,0%ESt50 5.593 +0,9%MSCI World 4.271 +0,2%Top 10 Crypto 12,52 +0,5%Nas 22.564 +0,6%Bitcoin 79.781 +0,7%Euro 1,1514 -0,2%Öl 64,21 +0,9%Gold 4.090 +0,3%
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Marktkap. 41,49 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
1.331,00 EUR 2,20 EUR 0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1760 Euro auf "Buy" belassen. Wie der Investorentag gezeigt habe, sei die Wachstumsstory des Zahlungsabwicklers attraktiv, schrieb Nooshin Nejati in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Steigerungsraten bei den Zahlungsvolumina überstiegen die der Endmärkte bei weitem./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1.760,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.319,20 €		 Abst. Kursziel*:
33,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.331,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,23%
Analyst Name:
Nooshin Nejati 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.974,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

12:41 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
19.11.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' - Ziel 2450 Euro
dpa-afx Adyen-Aktie notiert im Plus: Zahlungsdienstleister will weiter zweistellig wachsen
dpa-afx ROUNDUP: Adyen will weiter zweistellig und profitabel wachsen - Aktie im Plus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Adyen führt EuroStoxx 50 an - JPMorgan: vorsichtige Ziele helfen
Dow Jones Adyen zielt auf mehr Marktanteile und höhere EBITDA-Marge für 2028
finanzen.net So stuften die Analysten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie im vergangenen Monat ein
TraderFox Stocks in Action: Kion, Fuchs, Renk, Schneider Electric, Adyen
