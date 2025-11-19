RWE Aktie
Marktkap. 32,54 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Die Essener hätten unter anderem die Chancen durch Rechenzentren bekräftigt, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag nach einem Analystenfrühstück mit dem Management./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 05:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 05:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Outperform
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
44,80 €
|Abst. Kursziel*:
-1,79%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
44,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,00%
|
Analyst Name:
Alexander Wheeler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|14:06
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:06
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research