DAX 23.435 +1,2%ESt50 5.610 +1,2%MSCI World 4.326 +1,5%Top 10 Crypto 12,42 -0,3%Nas 23.028 +2,1%Bitcoin 79.083 -0,1%Euro 1,1544 +0,0%Öl 64,02 +0,6%Gold 4.083 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BASF BASF11 Siemens 723610 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen starten stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Palo Alto Networks-Aktie knickt ein: Umsatz leicht über Erwartungen - Gewinn aber enttäuschend Palo Alto Networks-Aktie knickt ein: Umsatz leicht über Erwartungen - Gewinn aber enttäuschend
Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
44,90 EUR +1,00 EUR +2,28 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 32,54 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703712

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007037129

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RWNFF

RBC Capital Markets

RWE Outperform

14:06 Uhr
RWE Outperform
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
44,90 EUR 1,00 EUR 2,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Die Essener hätten unter anderem die Chancen durch Rechenzentren bekräftigt, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag nach einem Analystenfrühstück mit dem Management./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 05:52 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 05:52 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Outperform

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
44,80 €		 Abst. Kursziel*:
-1,79%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
44,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,00%
Analyst Name:
Alexander Wheeler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

14:06 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
14:06 RWE Outperform RBC Capital Markets
14.11.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.25 RWE Overweight Barclays Capital
12.11.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Papier unter der Lupe Jefferies & Company Inc. beurteilt RWE-Aktie mit Buy Jefferies & Company Inc. beurteilt RWE-Aktie mit Buy
finanzen.net RWE-Analyse: RBC Capital Markets stuft RWE-Aktie mit Outperform ein
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: DAX-Anleger greifen mittags zu
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag in Grün
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag mit Aufschlag
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
reNEWS RWE begins Calle repowering in Germany
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE wins 30.2MW Italian Agri-PV award
reNEWS RWE completes 100MW US solar build
reNEWS RWE boss criticises 'incomprehensible' AR7 budget
reNEWS RWE offshore wind earnings fall on weaker conditions
RSS Feed
RWE AG St. zu myNews hinzufügen