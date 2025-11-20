Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels leichter
Der Dow Jones verlor schlussendlich an Wert.
Werte in diesem Artikel
Zum Handelsende gab der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,84 Prozent auf 45.752,26 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,921 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,000 Prozent auf 46.138,68 Punkte an der Kurstafel, nach 46.138,77 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 46.856,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 45.728,93 Punkten verzeichnete.
Dow Jones auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 2,80 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.10.2025, wies der Dow Jones 46.706,58 Punkte auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, bei 44.938,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2024, wurde der Dow Jones mit 43.408,47 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 7,93 Prozent aufwärts. 48.431,57 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36.611,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im Dow Jones
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Walmart (+ 6,46 Prozent auf 107,11 USD), Home Depot (+ 1,46 Prozent auf 291,40 EUR), Travelers (+ 0,83 Prozent auf 287,85 USD), Procter Gamble (+ 0,82 Prozent auf 148,19 USD) und UnitedHealth (+ 0,79 Prozent auf 311,54 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Cisco (-3,76 Prozent auf 75,44 USD), Boeing (-3,40 Prozent auf 179,38 USD), NVIDIA (-3,15 Prozent auf 180,64 USD), Amazon (-2,49 Prozent auf 217,14 USD) und Nike (-1,93 Prozent auf 61,43 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 83.278.754 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,826 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.
Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick
Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
