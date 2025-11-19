DAX 23.394 +1,0%ESt50 5.589 +0,9%MSCI World 4.271 +0,2%Top 10 Crypto 12,47 +0,1%Nas 22.564 +0,6%Bitcoin 79.469 +0,3%Euro 1,1518 -0,2%Öl 64,10 +0,7%Gold 4.056 -0,5%
Marktkap. 208,41 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278

ISIN CH0012005267

UBS AG

Novartis Neutral

12:26 Uhr
Novartis Neutral
Novartis AG
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 102 Franken auf "Neutral" belassen. Die neuen Mittelfristziele der Schweizer lägen leicht über seinen Erwartungen und auch dem Konsens, schrieb Matthew Weston am Donnerstagmorgen anlässlich des Kapitalmarkttages./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 06:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
102,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
101,72 CHF		 Abst. Kursziel*:
0,28%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
101,66 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
0,33%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
103,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

12:26 Novartis Neutral UBS AG
18.11.25 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Novartis Neutral UBS AG
31.10.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

dpa-afx Pipeline im Blick Novartis-Aktie dreht jedoch ins Minus: Weiteres Wachstum in Aussicht gestellt Novartis-Aktie dreht jedoch ins Minus: Weiteres Wachstum in Aussicht gestellt
dpa-afx ROUNDUP: Novartis setzt für künftiges Wachstum auf zahlreiche neue Blockbuster
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI steigt zum Handelsstart
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis gewinnt am Vormittag
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochnachmittag im Plus
finanzen.net Aufschläge in Zürich: SMI mittags stärker
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zu
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis gewinnt am Mittwochmittag an Boden
finanzen.net Freundlicher Handel: SMI beginnt Sitzung mit Gewinnen
Benzinga Is the Market Bullish or Bearish on Novartis AG?
Zacks Here's Why Novartis (NVS) is a Strong Value Stock
Dow Jones Press Release: Novartis Phase III trial for next-generation malaria treatment KLU156 (GanLum) meets primary endpoint, with potential to combat antimalarial r...
Benzinga New Eye Tech Is Booming For Alcon, Stock Soars
Benzinga Alcon, Cisco Systems And 3 Stocks To Watch Heading Into Wednesday
Zacks Alcon (ALC) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Dow Jones Press Release: Novartis opens new radioligand therapy manufacturing facility in California as part of $23B US expansion plan
Zacks Curious about Alcon (ALC) Q3 Performance? Explore Wall Street Estimates for Key Metrics
