FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms ist nach einer Online-Roadshow mit dem Finanzchef zuversichtlich, dass das Geschäft 2026 wieder Fahrt aufnimmt. Einstellungen und Investitionen aus diesem Jahr sollten dazu beitragen, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/ck
|Unternehmen:
ATOSS Software AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
106,60 €
|Abst. Kursziel*:
31,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
107,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,60%
|
Analyst Name:
Nicolas Herms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
141,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
