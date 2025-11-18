DAX 23.389 +1,0%ESt50 5.593 +0,9%MSCI World 4.271 +0,2%Top 10 Crypto 12,52 +0,5%Nas 22.564 +0,6%Bitcoin 79.781 +0,7%Euro 1,1514 -0,2%Öl 64,21 +0,9%Gold 4.090 +0,3%
ATOSS Software Aktie

Marktkap. 1,71 Mrd. EUR

KGV 39,97 Div. Rendite 1,87%
WKN 510440

ISIN DE0005104400

Deutsche Bank AG

12:41 Uhr
Aktie in diesem Artikel
ATOSS Software AG
107,20 EUR 0,40 EUR 0,37%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms ist nach einer Online-Roadshow mit dem Finanzchef zuversichtlich, dass das Geschäft 2026 wieder Fahrt aufnimmt. Einstellungen und Investitionen aus diesem Jahr sollten dazu beitragen, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ATOSS Software AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
106,60 €		 Abst. Kursziel*:
31,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
107,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,60%
Analyst Name:
Nicolas Herms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ATOSS Software AG

12:41 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 ATOSS Software Buy Warburg Research
24.10.25 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu ATOSS Software AG

finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX nachmittags in der Verlustzone
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt am Mittag
finanzen.net TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ATOSS Software von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX fällt zum Start des Freitagshandels zurück
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag fester
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start in Grün
finanzen.net TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ATOSS Software-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
EQS Group EQS-AFR: ATOSS Software SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: ATOSS Software SE: Successful third quarter posting continued revenue growth and strong profitability
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: Christof Leiber, Acquisition of 15,935 LTI RSUs as part of share-based compensation. Upon vesting, ATOSS Software SE shares (ISIN DE0005104400) will be transferred at a ...
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: Pritim Kumar Krishnamoorthy, Acquisition of 39,838 LTI RSUs as part of share-based compensation. Upon vesting, shares in ATOSS Software SE (ISIN DE0005104400) will be ...
EQS Group EQS-News: ATOSS Software SE: First half-year posting double-digit revenue growth and continued strong profitability
EQS Group EQS-News: ATOSS Software SE: Distribution of EUR&#160;2.13 per share decided; growth trajectory maintained in 2025
EQS Group EQS-News: ATOSS Software SE: Successful start to the year in the first quarter of 2025 with continuous double-digit growth
