Bayer-Aktie sinkt: Beschleunigte US-Zulassung für Lungenkrebs-Medikament
RWE-Analyse: RBC Capital Markets stuft RWE-Aktie mit Outperform ein
Valeo SA Aktie

Valeo SA Aktien-Sparplan
11,29 EUR -0,93 EUR -7,61 %
STU
11,07 EUR -1,09 EUR -8,96 %
GVIE
Marktkap. 2,96 Mrd. EUR

KGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB

ISIN FR0013176526

Symbol VLEEF

UBS AG

Valeo SA Neutral

12:31 Uhr
Valeo SA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst David Lesne begrüßt die kurzfristig zurückhaltenden Umsatzversprechen des Autozulieferers. Von 2027 an werde das Tempo dann wohl zunehmen, schrieb er am Donnerstag anlässlich der Strategie "Elevate 2028"./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

