UBS AG

Valeo SA Neutral

12:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst David Lesne begrüßt die kurzfristig zurückhaltenden Umsatzversprechen des Autozulieferers. Von 2027 an werde das Tempo dann wohl zunehmen, schrieb er am Donnerstag anlässlich der Strategie "Elevate 2028"./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

