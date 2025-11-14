Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,96 Mrd. EURKGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst David Lesne begrüßt die kurzfristig zurückhaltenden Umsatzversprechen des Autozulieferers. Von 2027 an werde das Tempo dann wohl zunehmen, schrieb er am Donnerstag anlässlich der Strategie "Elevate 2028"./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
11,02 €
|Abst. Kursziel*:
-9,30%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
11,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,39%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
