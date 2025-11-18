DAX 23.432 +1,2%ESt50 5.609 +1,2%MSCI World 4.311 +1,1%Top 10 Crypto 12,00 -3,7%Nas 22.908 +1,5%Bitcoin 77.042 -2,7%Euro 1,1523 -0,2%Öl 64,17 +0,8%Gold 4.082 +0,1%
Deutsche Bank Aktie

Marktkap. 56,36 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35,50 Euro belassen. Die Aktie des Geldhauses sei attraktiv bewertet, schrieb Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Deutsche Bank dürfe von einem Aufschwung der deutschen Wirtschaft profitieren und biete in den nächsten Jahren ein zweistelliges Wachstum beim Gewinn je Aktie./niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:11 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank Kaufen

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
30,08 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
30,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

16:11 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
18.11.25 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
18.11.25 Deutsche Bank Buy UBS AG
18.11.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

