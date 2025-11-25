Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
AstraZeneca investiert Milliardensumme in Maryland. Übernahme durch BioNTech: CureVac-Aktionäre stimmen am Dienstag ab. IONOS beschließt Aktienrückkaufprogramm. thyssenkrupp trennt sich von Automation Engineering. Strategy und Metaplanet: Kapitalabflüsse in Milliardenhöhe drohen.
Umfrage
Wie schätzen sie die wirtschaftliche Lage in Deutschland ein?