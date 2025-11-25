DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +6,2%Nas22.872 +2,7%Bitcoin76.496 -0,1%Euro1,1517 -0,1%Öl63,07 -0,5%Gold4.150 +0,3%
Ausblick: Exco Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

25.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Exco Technologies Ltd
3,92 EUR 0,04 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen

Exco Technologies lädt am 26.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,120 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Exco Technologies noch 0,200 CAD je Aktie eingenommen.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 149,9 Millionen CAD gegenüber 155,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,57 Prozent.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,540 CAD, gegenüber 0,760 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 614,5 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 637,8 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

