Erste Schätzungen: Exco Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Exco Technologies wird voraussichtlich am 26.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,120 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Exco Technologies 0,200 CAD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Exco Technologies nach der Prognose von 1 Analyst 149,9 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 155,5 Millionen CAD umgesetzt worden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Gewinn von 0,540 CAD je Aktie, gegenüber 0,760 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 614,5 Millionen CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 637,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

