OTS: KfW / KfW Research: Kredithürde bei Mittelständlern auf Rekordniveau
KfW Research: Kredithürde bei Mittelständlern auf Rekordniveau
Frankfurt am Main (ots) -
- Kleine und mittlere Unternehmen haben immer mehr Probleme, an Kredite zu
kommen
- Finanzierungsinteresse der Mittelständler bleibt gering
Unternehmen mit Finanzierungsbedarf haben zunehmend Schwierigkeiten, Kredite zu
erhalten: Im vierten Quartal 2025 berichteten 37,8 Prozent der kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) von erschwerten Kreditvergabebedingungen - ein Plus
von 3,9 Prozentpunkten zum Vorquartal und ein neuer Höchststand. Bei
Großunternehmen lag dieser Anteil mit 29,4 Prozent zwar unter dem bisherigen
Spitzenwert, stieg aber um deutliche neun Prozentpunkte zum Vorquartal.
Bereits seit drei Jahren berichten Mittelständler von überdurchschnittlich
strengen Maßstäben der Banken bei Kreditverhandlungen. "Banken scheinen wegen
der vielfältigen wirtschaftlichen Herausforderungen von einer Verschlechterung
der Fundamentaldaten der Unternehmen auszugehen und agieren daher vorsichtig",
sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.
Das sind die Ergebnisse der KfW-ifo-Kredithürde. Dafür wertet die KfW jedes
Quartal Daten der Konjunkturumfragen des ifo-Instituts aus, differenziert nach
Größenklassen und Wirtschaftsbereichen.
Branchenübergreifend erreichten die Hürden für Kreditvergaben neue
Höchstniveaus. Im Mittelstand waren besonders der Einzelhandel (45,2 Prozent)
und der Dienstleistungssektor (41,4 Prozent) betroffen. Bei Großunternehmen
wurden Rekordwerte im Einzelhandel (49,7 Prozent) und Großhandel (41,7 Prozent)
festgestellt.
Das Finanzierungsinteresse der Unternehmen bleibt ebenfalls gering. Nur rund
jeder fünfte Mittelständler führte im vierten Quartal Kreditverhandlungen -
deutlich weniger als im langfristigen Durchschnitt. Bei den Großunternehmen
dagegen stieg der Anteil deutlich um 4,3 Prozentpunkte auf 31,5 Prozent und
erreichte damit beinahe seinen langfristigen Durchschnitt.
"Die bislang ausbleibende Wirtschaftsbeschleunigung wirkt wie ein Hemmschuh auf
das Kreditinteresse der Unternehmen. Die gesunkenen Kreditzinsen zeigen nur
begrenzte Wirkung. Zeitgleich erhöhen sich aufgrund konjunktureller und
struktureller Herausforderungen die Anforderungen für Unternehmen, überhaupt
einen Kredit zu erhalten. Um diesen Trend umzukehren, ist für 2026 eine positive
wirtschaftliche Entwicklung unerlässlich", sagt Dr. Dirk Schumacher,
Chefvolkswirt der KfW.
Die aktuelle KfW-ifo-Kredithürde ist abrufbar unter: KfW-ifo-Kredithürde (https:
//www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/In
dikatoren/KfW-ifo-Kredith%C3%BCrde/)
Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen
Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https
://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html
?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press
emitteilung.na.na.journalisten.na)
Pressekontakt:
KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,
Tel. +49 69 7431 41336
E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6198886
OTS: KfW