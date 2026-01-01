OTS: KfW / KfW Research: Kredithürde bei Mittelständlern auf Rekordniveau

KfW Research: Kredithürde bei Mittelständlern auf Rekordniveau

Frankfurt am Main

- Kleine und mittlere Unternehmen haben immer mehr Probleme, an Kredite zu

kommen

- Finanzierungsinteresse der Mittelständler bleibt gering

Unternehmen mit Finanzierungsbedarf haben zunehmend Schwierigkeiten, Kredite zu

erhalten: Im vierten Quartal 2025 berichteten 37,8 Prozent der kleinen und

mittleren Unternehmen (KMU) von erschwerten Kreditvergabebedingungen - ein Plus

von 3,9 Prozentpunkten zum Vorquartal und ein neuer Höchststand. Bei

Großunternehmen lag dieser Anteil mit 29,4 Prozent zwar unter dem bisherigen

Spitzenwert, stieg aber um deutliche neun Prozentpunkte zum Vorquartal.

Bereits seit drei Jahren berichten Mittelständler von überdurchschnittlich

strengen Maßstäben der Banken bei Kreditverhandlungen. "Banken scheinen wegen

der vielfältigen wirtschaftlichen Herausforderungen von einer Verschlechterung

der Fundamentaldaten der Unternehmen auszugehen und agieren daher vorsichtig",

sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

Das sind die Ergebnisse der KfW-ifo-Kredithürde. Dafür wertet die KfW jedes

Quartal Daten der Konjunkturumfragen des ifo-Instituts aus, differenziert nach

Größenklassen und Wirtschaftsbereichen.

Branchenübergreifend erreichten die Hürden für Kreditvergaben neue

Höchstniveaus. Im Mittelstand waren besonders der Einzelhandel (45,2 Prozent)

und der Dienstleistungssektor (41,4 Prozent) betroffen. Bei Großunternehmen

wurden Rekordwerte im Einzelhandel (49,7 Prozent) und Großhandel (41,7 Prozent)

festgestellt.

Das Finanzierungsinteresse der Unternehmen bleibt ebenfalls gering. Nur rund

jeder fünfte Mittelständler führte im vierten Quartal Kreditverhandlungen -

deutlich weniger als im langfristigen Durchschnitt. Bei den Großunternehmen

dagegen stieg der Anteil deutlich um 4,3 Prozentpunkte auf 31,5 Prozent und

erreichte damit beinahe seinen langfristigen Durchschnitt.

"Die bislang ausbleibende Wirtschaftsbeschleunigung wirkt wie ein Hemmschuh auf

das Kreditinteresse der Unternehmen. Die gesunkenen Kreditzinsen zeigen nur

begrenzte Wirkung. Zeitgleich erhöhen sich aufgrund konjunktureller und

struktureller Herausforderungen die Anforderungen für Unternehmen, überhaupt

einen Kredit zu erhalten. Um diesen Trend umzukehren, ist für 2026 eine positive

wirtschaftliche Entwicklung unerlässlich", sagt Dr. Dirk Schumacher,

Chefvolkswirt der KfW.

Die aktuelle KfW-ifo-Kredithürde ist abrufbar unter: KfW-ifo-Kredithürde (https:

//www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/In

dikatoren/KfW-ifo-Kredith%C3%BCrde/)

Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen

Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https

://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html

?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press

emitteilung.na.na.journalisten.na)

