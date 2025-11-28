DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 -0,5%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.564 -0,2%Euro1,1603 ±0,0%Öl63,28 -0,2%Gold4.217 +1,4%
Günstiges Umfeld

Kryptomarkt im Blick: Bitcoin nach Sprung über 93.000 US-Dollar-Marke wieder tiefer

28.11.25 20:26 Uhr
Markensprung: Bitcoin erreicht nur kurz 93.000 US-Dollar | finanzen.net

Der Bitcoin hat am Freitag zugelegt und ist zeitweise über 93.000 US-Dollar gestiegen. Dies war der höchste Stand seit dem 20. November.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
73.218,2865 CHF -229,2911 CHF -0,31%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
78.564,0383 EUR -118,1237 EUR -0,15%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
68.844,2740 GBP -94,8699 GBP -0,14%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.232.108,3314 JPY -33.556,0076 JPY -0,24%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
91.157,5442 USD -124,7724 USD -0,14%
Charts|News

Zuletzt fiel der Bitcoin auf der Plattform Bitstamp etwas zurück und kostete rund 91.137,52 Dollar. Am Morgen hatte die wichtigste Digitalwährung noch bei weniger als 91.000 Dollar notiert.

Händler sehen derzeit ein günstiges Umfeld für den Bitcoin. Zinssenkungsspekulationen und eine ausgedünnte Feiertagsliquidität an der Wall Street böten den idealen Nährboden, schreibt Analyst Timo Emden von Emden Research. An den Finanzmärkten war zuletzt die Erwartung gestiegen, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen weiter senken könnte. Die Unsicherheit bleibt jedoch hoch, da wichtige US-Konjunkturdaten nach der teilweisen Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) immer noch nicht veröffentlicht wurden.

"Der Markt reagiert derzeit auf jedes noch so kleine Signale der US-Notenbank, was ihn anfällig, aber auch dynamisch macht", schreibt Emden. "Die derzeitige Konstellation ist ein klassischer Charakter- und Belastungstest und dürfte zeigen, ob der Markt wirklich Substanz hat oder nur von kurzfristigen Zinssenkungsfantasien getragen wird."

Der Bitcoin war im November heftig unter Druck geraten. Bis Anfang Oktober war er noch im Höhenflug gewesen und hatte ein Rekordhoch bei etwa 126.000 Dollar erreicht. Danach setzte eine Talfahrt ein und der Kurs sank am 21. November bis auf 80.537 Dollar. Seither erholt sich der Bitcoin wieder.

/jsl/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

