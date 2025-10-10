DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,98 +2,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.938 -0,3%Euro1,1569 ±0,0%Öl64,86 -0,6%Gold3.960 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E Diginex A40PU6 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- BP gewinnt Schiedsverfahren gegen Venture Global -- Alibaba, SoftBank, VW im Fokus
Top News
Amazon-Aktie unter Druck: Fällt der Cloud-Pionier im KI-Rennen zurück? Amazon-Aktie unter Druck: Fällt der Cloud-Pionier im KI-Rennen zurück?
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
Überlegenes KI-Modell?

Ant Group veröffentlicht OpenAI-Rivalen - Warum die Alibaba-Aktie dennoch unter die Räder kommt

10.10.25 08:19 Uhr
KI-Schock aus China! Ant Group attackiert OpenAI und DeepSeek - doch Alibaba-Aktie dennoch unter Druck | finanzen.net

Die Alibaba-Tochter Ant Group geht auf direkten Konfrontationskurs mit dem US-Platzhirschen OpenAI. Trotz dieser bahnbrechenden KI-News gerät die Alibaba-Aktie unter Druck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
147,20 EUR -2,80 EUR -1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Ant Group präsentiert OpenAI-Konkurrenten Ling-1T mit überlegenen Denk- und Programmierfähigkeiten
• KI-Modell übertrifft laut Benchmarks Konkurrenten von DeepSeek und OpenAI
• Alibaba-Aktie verliert trotz Erfolgsmeldung

Wer­bung

Der chinesische Fintech-Riese Ant Group hat die Märkte mit einem neuen Open-Source-Large-Language-Modell (LLM) überrascht. Das KI-Modell mit dem Namen Ling-1T soll dabei die Konkurrenz in Sachen Leistungsfähigkeit übertreffen.

"Überlegenheit" versprochen

Das neue Allzweckmodell Ling-1T mit 1 Billion Parametern zeige "überlegene komplexe Denkfähigkeiten und Gesamtvorteile" sowohl gegenüber Open-Source- als auch Closed-Source-Konkurrenten", teilte die Ant Group am Donnerstag mit.

Laut dem Unternehmen übertraf es andere wichtige KI-Modelle in Bereichen wie Codegenerierung, Softwareentwicklung, Mathematik auf Wettbewerbsniveau und logischem Denken. So habe Ling-1T etwa auf wichtigen Benchmark-Plattformen wie LiveCodeBench und der American Invitational Mathematics Examination (AIME) besser abgeschnitten als DeepSeek-V3.1-Terminus, Kimi-K2-0905 von Moonshot AI sowie GPT-5-main von OpenAI.

Wer­bung

He Zhengyu, Chief Technology Officer der Ant Group, betonte: "Wir bei der Ant Group glauben, dass Künstliche Allgemeine Intelligenz (AGI) ein öffentliches Gut sein sollte - ein gemeinsamer Meilenstein für die intelligente Zukunft der Menschheit. Wir haben uns der Entwicklung praktischer, inklusiver AGI-Dienste verschrieben, die allen zugutekommen. Dies erfordert eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Technologie. Die Open-Source-Veröffentlichung von Ling-1T und Ring-1T-preview ist ein wichtiger Schritt zur Erfüllung unseres Engagements für offene und kollaborative Weiterentwicklung".

Konzernmutter Alibaba hat andere Sorgen

Die Aktien der Konzernmutter Alibaba können von dem Erfolg der Ant Group am Freitag aber nicht profitieren. Die Titel verlieren im Handel in Hongkong zeitweise 3,75 Prozent auf 166,80 HKD und setzen damit ihre schwache Performance der vergangenen Tage fort.

Dabei ist es insbesondere der skeptische Blick auf die anstehende Berichtssaison, die für Druck auf den Aktienkurs sorgt. Analysten erwarten, dass hohe Investitionen die Gewinnentwicklung im vergangenen Quartal gebremst haben, heißt es bei Dow Jones Newswires.

Wer­bung

Trotz dieser jüngsten Rücksetzer bleibt das übergeordnete Chartbild für Alibaba seit dem Spätsommer aber eindeutig positiv. In den letzten drei Monaten hatte die Aktie eine Rally hingelegt und rund 59 Prozent an Wert gewonnen. Der eigentliche Treiber hinter dem jüngsten Kursaufschwung ist dabei weniger das traditionelle E-Commerce-Geschäft als vielmehr die strategische Neuausrichtung des Konzerns auf Künstliche Intelligenz. Alibaba investiert massiv in KI-Technologien und präsentierte kürzlich eine neue Version seines KI-Flaggschiffmodells "Qwen". Besonders im Cloud-Segment sehen Experten aufgrund des KI-getriebenen Wachstums erhebliches Potenzial - eben jenes Segment wird aber Beobachtern zufolge zunächst derart hohe Kosten verursachen, dass dies die Bilanz für das letzte Quartal empfindlich belasten dürfte.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alibaba

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen