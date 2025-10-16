Zwischen Rückenwind und Gegenströmung: Darum bleibt die NEL-Aktie volatil
Zwischen Auftragszuwachs und Branchensorgen: Die NEL-Aktie schwankt weiter stark. Trotz politischem Rückenwind bleibt der Wasserstoffsektor unter Druck.
Werte in diesem Artikel
• NEL-Aktie nach Vortagsgewinnen mit Verlusten
• Herausforderungen im Wasserstoffsektor
• Vorsicht vor anstehender Quartalsbilanz
NEL-Aktie im Blick
Nach den kräftigen Kursgewinnen vom Vortag gerät die Aktie von NEL ASA am Donnerstag wieder unter Druck. An der Börse in Oslo notiert das Papier zeitweise um 0,51 Prozent tiefer bei 2,71 Norwegischen Kronen (NOK). Damit geben Anleger einen Teil der jüngsten Erholungsgewinne wieder ab. Auf Monatssicht verzeichnet das Papier jedoch noch einen Gewinn von mehr als 26 Prozent. Von seinem Jahreshoch bleibt die Aktie hingegen um 17,07 Prozent entfernt.
Angespannte Lage
Die Lage bei NEL bleibt widersprüchlich: Einerseits sorgt eine Reihe neuer Aufträge - zuletzt ein PEM-Elektrolyseur-Projekt in der Schweiz - für Auftrieb und stärkt das Vertrauen in die Wettbewerbsfähigkeit des norwegischen Wasserstoffspezialisten. Zugleich bleibt das große Bild von Unsicherheit geprägt: Zwar treiben Regierungen weltweit die Wasserstoffförderung mit Milliardenprogrammen voran, doch die Industrie sendet gemischte Signale. Der Rückzug großer Player wie General Motors aus der Brennstoffzellenentwicklung verdeutlicht, dass hohe Kosten und fehlende Infrastruktur weiterhin Bremsfaktoren bleiben. So steht NEL zwischen wachsender politischer Unterstützung und einer zögerlichen industriellen Nachfrage - ein Spannungsfeld, das den Kurs auch in den kommenden Wochen entscheidend beeinflussen könnte.
Mit Blick auf die Quartalszahlen am 29. Oktober bleibt die Stimmung vorsichtig. Anleger hoffen zwar auf Signale für eine Stabilisierung, doch das Umfeld im Wasserstoffsektor gilt weiterhin als herausfordernd: steigende Kosten, verzögerte Projekte und eine verhaltene Investitionsbereitschaft seitens der Industrie bremsen die Branche.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, NEL ASA
Analysen zu NEL ASA
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
