SUSS MicroTec-Aktie schnellt zweistellig hoch: Oddo sieht Zeichen für Erholung
Eine Empfehlung von Oddo BHF hat einer Kurserholung von SUSS MicroTec am Montag Schwung geliefert.
Werte in diesem Artikel
In einem vom jüngsten Zollschock erholten Aktienmarkt legten die Papiere des Chipindustrie-Ausrüsters am Vormittag via XETRA zeitweise um überdurchschnittliche 12,18 Prozent auf 37,20 Euro zu.
Die Zeiten sinkender Gewinnerwartungen seien vorüber, schrieben die Experten der Investmentbank Oddo BHF in ihrer Studie zu SUSS MicroTec. Sie hoben ihre Gewinnerwartungen für 2026 um 15 Prozent an.
Zuletzt rang der Halbleiterzulieferer mit einer schwachen Nachfrage nach seinen Produkten. Der Auftragseingang war im zweiten Quartal wie schon zum Jahresauftakt gesunken. "Nach zwei ausgesprochen starken Jahren beim Auftragseingang halten sich unsere Kunden aktuell angesichts der unsicheren Rahmenbedingungen und der Inbetriebnahme der gelieferten Anlagen mit Bestellungen zurück", hatte SUSS-Chef Burkhardt Frick im Sommer gesagt.
Dies spiegelt sich auch in der Kursentwicklung wider. So haben die Papiere auf Sicht von zwölf Monaten trotz der aktuellen Erholung immer noch fast die Hälfte ihres Wertes verloren.
Zuletzt gab es allerdings von vielen großen Technologiekonzernen Ankündigungen zu umfangreicheren weiteren KI-Investitionen und dem Bau von Rechenzentren. Das könnte Chiphersteller ermutigen, wieder vermehrt in neue Produktionsanlagen zu investieren, wovon SUSS profitieren könnte.
/mis/ck/stw
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere SUSS MicroTec News
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Neutral
|UBS AG
|20.08.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|Deutsche Bank AG
