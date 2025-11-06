DAX23.999 -0,2%Est505.662 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1518 +0,2%Öl64,29 +1,2%Gold4.013 +0,9%
Heute im Fokus
Unter 24.000er-Marke: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet
Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen
Mehr erwartet

SUSS-Aktie springt zweistellig hoch: Halbleiterzulieferer optimistisch - Ausblick für Q4 steigt

06.11.25 09:45 Uhr
Halbleiter-Alarm vorbei? SUSS erwartet deutliche Auftragsbelebung - Aktie springt zweistellig hoch | finanzen.net

Der Halbleiterzulieferer SUSS erwartet nach einer zuletzt trägen Entwicklung wieder bessere Zeiten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
31,36 EUR 5,08 EUR 19,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Im vierten Quartal rechnen wir auf Basis konkreter Kundenanfragen nun aber mit einer sehr deutlichen Belebung", sagte SUSSUnternehmenschef Burkhardt Frick am Donnerstag laut Mitteilung mit Blick auf die Auftragslage. Erst Ende Oktober hatte er den Ausblick für die Gewinnmargen 2025 gesenkt. Dabei war zudem von einem "wenig dynamischen Auftragseingang" im dritten Quartal die Rede gewesen. Der Aktienkurs war daraufhin um gut ein Viertel eingebrochen. Am Donnerstag geht es im XETRA-Handel nun jedoch für das Papier zeitweise wieder um 13,95 Prozent hoch auf 30,38 Euro.

GARCHING (dpa-AFX)

