SUSS-Aktie springt zweistellig hoch: Halbleiterzulieferer optimistisch - Ausblick für Q4 steigt
Der Halbleiterzulieferer SUSS erwartet nach einer zuletzt trägen Entwicklung wieder bessere Zeiten.
Werte in diesem Artikel
"Im vierten Quartal rechnen wir auf Basis konkreter Kundenanfragen nun aber mit einer sehr deutlichen Belebung", sagte SUSSUnternehmenschef Burkhardt Frick am Donnerstag laut Mitteilung mit Blick auf die Auftragslage. Erst Ende Oktober hatte er den Ausblick für die Gewinnmargen 2025 gesenkt. Dabei war zudem von einem "wenig dynamischen Auftragseingang" im dritten Quartal die Rede gewesen. Der Aktienkurs war daraufhin um gut ein Viertel eingebrochen. Am Donnerstag geht es im XETRA-Handel nun jedoch für das Papier zeitweise wieder um 13,95 Prozent hoch auf 30,38 Euro.
GARCHING (dpa-AFX)
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
