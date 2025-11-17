Warburg Research

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Suss Microtec mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Das deutliche Wertpotenzial der Aktie werde durch die ehrgeizigen, über den Erwartungen liegenden Ziele des Halbleiterzulieferers für 2030 untermauert, schrieb Malte Schaumann in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag

