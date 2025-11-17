SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 646,1 Mio. EURKGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Suss Microtec mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Halbleiterzulieferer einen ehrgeizigen und klar über den Markterwartungen liegenden Fahrplan mit glaubwürdigen Meilensteinen vorgelegt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Vor allem bei der Profitabilität sei Suss deutlich optimistischer als der Markt./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,64 €
|Abst. Kursziel*:
18,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,81%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|13:31
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13:31
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|17.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|13:31
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13:31
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|17.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|13:31
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13:31
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|17.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|21.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|17.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|07.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.