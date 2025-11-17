DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,78 +1,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.252 +1,1%Euro1,1613 -0,1%Öl63,78 -0,8%Gold4.078 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft
Top News
Apple plant größten iPhone-Umbau seiner Unternehmensgeschichte Apple plant größten iPhone-Umbau seiner Unternehmensgeschichte
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Kapitalmarkttag im Blick

SUSS MicroTec will in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen - Aktie springt an

17.11.25 08:26 Uhr
SUSS MicroTec klettert kräftig: Halbleiterzulieferer will weiter wachsen | finanzen.net

Der Halbleiterzulieferer SUSS zeigt sich zuversichtlich für die Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
36,10 EUR 2,54 EUR 7,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So will das Management um Konzernchef Burkhardt Frick den Umsatz bis 2030 um jährlich im Schnitt um 9 bis 13 Prozent steigern auf 750 bis 900 Millionen Euro, teilte SUSS MicroTec am Montag vor dem Beginn eines Kapitalmarkttages in Garching mit. Die Bruttomarge wird in dem Zeitraum in der Spanne von 43 bis 45 Prozent und die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern in der Bandbreite von 20 bis 22 Prozent angestrebt. Für den Aktienkurs ging es vorbörslich deutlich nach oben. Die SUSS MicroTec-Aktie gewinnt via Tradegate zeitweise 7,87 Prozent auf 36,46 Euro.

Wer­bung

"Wir sehen die vielen bei unseren Kunden installierten Anlagen inzwischen als strategisches Potenzial und können attraktive Angebote für Upgrades, Ersatzteile,

Service-Verträge und Garantiepakete anbieten", erklärte Frick. Bis 2030 soll auch dadurch der Anteil des Service-Geschäfts am Gesamtumsatz von zuletzt 18 auf 25 steigen.

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sollen zudem bis 2030 auf elf Prozent vom Umsatz zulegen.

/err/mis

GARCHING (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf SUSS MicroTec

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SUSS MicroTec

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumRatingAnalyst
10.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
10.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
07.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
10.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
07.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
30.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
27.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
08.05.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
21.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
17.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
07.01.2025SÜSS MicroTec SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen