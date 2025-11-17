SUSS MicroTec will in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen - Aktie springt an
Der Halbleiterzulieferer SUSS zeigt sich zuversichtlich für die Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren.
Werte in diesem Artikel
So will das Management um Konzernchef Burkhardt Frick den Umsatz bis 2030 um jährlich im Schnitt um 9 bis 13 Prozent steigern auf 750 bis 900 Millionen Euro, teilte SUSS MicroTec am Montag vor dem Beginn eines Kapitalmarkttages in Garching mit. Die Bruttomarge wird in dem Zeitraum in der Spanne von 43 bis 45 Prozent und die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern in der Bandbreite von 20 bis 22 Prozent angestrebt. Für den Aktienkurs ging es vorbörslich deutlich nach oben. Die SUSS MicroTec-Aktie gewinnt via Tradegate zeitweise 7,87 Prozent auf 36,46 Euro.
"Wir sehen die vielen bei unseren Kunden installierten Anlagen inzwischen als strategisches Potenzial und können attraktive Angebote für Upgrades, Ersatzteile,
Service-Verträge und Garantiepakete anbieten", erklärte Frick. Bis 2030 soll auch dadurch der Anteil des Service-Geschäfts am Gesamtumsatz von zuletzt 18 auf 25 steigen.
Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sollen zudem bis 2030 auf elf Prozent vom Umsatz zulegen.
/err/mis
GARCHING (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf SUSS MicroTec
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SUSS MicroTec
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere SUSS MicroTec News
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Warburg Research
|07.11.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Warburg Research
|07.11.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Neutral
|UBS AG
|27.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Sell
|UBS AG
|21.01.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Sell
|UBS AG
|17.01.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Sell
|UBS AG
|07.01.2025
|SÜSS MicroTec SE Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen